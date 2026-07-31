Boom social di Temptation Island: Giovanni e Cristian volano su Instagram, ma la sorpresa è Francesca

Il successo di Temptation Island non si ferma alla televisione. Dopo le puntate, i protagonisti dell'edizione 2026 stanno conquistando rapidamente nuovi follower su Instagram, con Giovanni Grazioso e Cristian Mascolini ormai oltre quota 200mila. Ma il dato più sorprendente è quello di Francesca Coppola, protagonista di una crescita record in poche settimane.

A fotografare il fenomeno è un'analisi di Online-Casinos.com, che ha monitorato la crescita dei profili Instagram dei protagonisti tra il 9 e il 30 luglio. Il risultato è un vero e proprio boom: alcuni concorrenti hanno moltiplicato la propria community, mentre altri sono arrivati a superare i 200mila follower.

Temptation Island, Francesca è la vera sorpresa su Instagram

A distinguersi più di tutti è Francesca Coppola, che in poco più di tre settimane è passata da circa 9mila a oltre 128mila follower. Un incremento di quasi 119mila persone, pari a una crescita superiore al 1.000%. Un salto notevole per la concorrente, la cui esperienza nel programma ha attirato grande attenzione anche fuori dal piccolo schermo.

Giovanni Grazioso

Giovanni e Cristian volano oltre i 200mila

Se Francesca è la protagonista della crescita percentuale, Giovanni Grazioso e Cristian Mascolini sono invece quelli che hanno conquistato più follower in termini assoluti.

Entrambi hanno superato quota 200mila follower: Giovanni è arrivato a circa 297mila, mentre Cristian ha raggiunto quota 216mila. Entrambi sono oggi i concorrenti più seguiti dell'edizione. I due hanno lasciato il programma separati dalle rispettive fidanzate, ma l'esperienza televisiva sembra aver contribuito a far crescere rapidamente la loro popolarità online.

L'effetto Temptation Island conquista Instagram

L'effetto Temptation Island ha coinvolto gran parte del cast. Sabrina Soussi, Danilo D'Angelo, Bernardette Cinquegrana e Soraya Sabetta hanno tutti registrato crescite superiori al 400%.

Cristian Mascolino

Anche Alessandra Ciociola, tra i volti più discussi di questa edizione, ha visto aumentare sensibilmente la propria community, superando i 120mila follower. La crescita riguarda anche concorrenti meno presenti al centro delle dinamiche televisive. Rosario Monetti ha aumentato i propri follower del 146%, mentre Sara Palumbieri è arrivata a circa 66mila. Buona anche la performance di Gabriele Govoni, che ha superato i 75mila follower partendo già da una community consistente.

Il fenomeno conferma quanto la visibilità offerta da un programma come Temptation Island possa avere effetti immediati sui social. In poche settimane, volti praticamente sconosciuti al grande pubblico possono ritrovarsi con community da decine o centinaia di migliaia di persone. E quei follower non rappresentano soltanto un dato di popolarità: per i concorrenti possono diventare anche una nuova opportunità professionale, grazie alla possibilità di collaborare con brand e aziende attraverso contenuti sponsorizzati.