Shrek 2, il film è stato rifatto da più di 800 filmmaker tra cui Phil Lord e Chris Miller: ecco il trailer

La saga animata di Shrek è una delle più amate dal pubblico e probabilmente anche dalla passione è nata l'idea di un gruppo gigantesco di filmmaker, circa 800, che hanno deciso di realizzare un particolare rifacimento del primo sequel del franchise, intitolandolo Shrek 2 Retold. Tra i cineasti che hanno contribuito anche nomi del calibro di Phil Lord e Chris Miller.

Shrek 2 uscì nelle sale proprio vent'anni fa e riporta sul grande schermo l'orco verde protagonista insieme alla moglie Fiona e all'inseparabile Ciuchino. I tre inizieranno un viaggio verso il regno di Molto Molto Lontano per incontrare i genitori di Fiona. La visita dai parenti viene improvvisamente rovinata dall'avvento di una fata madrina davvero malvagia.

Retold

Remake shot-for-shot, realizzato da una folla di persone tra cui animatori, registi, musicisti e narratori noti e meno noti, ma non meno talentuosi, che hanno avuto la loro occasione di brillare: così viene descritto il progetto di Shrek 2 Retold. Il trailer offre un assaggio della follia che attende i fan di Shrek, con svariati cameo inaspettati come i personaggi dei Griffin e le Tartarughe Ninja, con spezzoni live action e animati davvero stravaganti.

Gli occhi teneri del Gatto con gli Stivali in Shrek 2

Ad occuparsi del film è 3GI Industries, che ha già lavorato a simili progetti in passato, tra cui Sonic Rebuilt e Shrek Retold, remake scena per scena del primo film. Shrek 2 Retold sarà distribuito dal prossimo 28 settembre. Fortunatamente, Shrek dovrebbe tornare anche nel franchise ufficiale con un quinto capitolo per il grande schermo, insieme al cast originale:"Ne stiamo parlando, e tutte le indicazioni che abbiamo ricevuto mostrano un enorme entusiasmo da parte degli attori all'idea di tornare" ha specificato Chris Meledandri, CEO di Illumination.

Il cast vocale originale del franchise di Shrek è composto da Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Ciuchino), Cameron Diaz (Fiona), Cody Cameron (Pinocchio), Antonio Banderas (Gatto con gli Stivali) e Rupert Everett (Principe Azzurro).