Blue Beetle: svelato il numero di scene post-credits del nuovo film DC

Mancano ormai pochi giorni al debutto sul grande schermo di Blue Beetle, film basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC. Dopo il flop do The Flash i fan sperano in un destino migliore per Blue Beetle che, come rivelato da James Gunn, sarà a tutti gli effetti il primo personaggio del nuovo DC Universe.

Continua anche la tradizione delle scene post-credits. Come svelato da alcuni giornalisti che hanno partecipato a una proiezioni anticipata del film, infatti, ci saranno ben due scene dopo i titoli di coda. Al momento la descrizione delle suddette scene non è ancora finita in rete.

A vestire i panni di Blue Beetle ci penserà la star di Cobra Kai Xolo Mariduena che ha spiegato di voler interpretare questo personaggio per altri 12 anni. I piani sarebbero quelli di realizzare una trilogia, ma dipende tutto dagli incassi del primo film.

Blue Beetle: l'endorsement di Zack Snyder in un raro tweet visto quasi 10 milioni di volte

La trama di Blue Beetle

In Blue Beetle, il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo.

Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Diretto da Angel Manuel Soto e con una sceneggiatura firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle arriverà nelle sale il 18 agosto.