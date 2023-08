Blue Beetle, Xolo Maridueña: 'Voglio interpretare questo personaggio per altri 12 anni'

Ancora qualche giorno, e anche Blue Beetle avrà fatto il suo debutto sul grande schermo. E a parlare del nuovo eroe DC è proprio il suo interprete, Xolo Maridueña, che si augura di vestirne i panni per almeno altri 12 anni!

W Blue Beetle, W Jaime Reyes

Blue Beetle: una scena del film

Ai microfoni di EW!, Xolo Mariduena ha mostrato tutto nil suo entusiasmo per il nuovo cinecomic DC in arrivo al cinema, e nel parlarne ha rivelato cosa lo ha colpito di più di questa esperienza.

"Ciò che più mi ha sorpreso di questo film credo sia stato nel leggere la sceneggiatura prima di girarlo" ha spiegato "Questo è un personaggio latinoamericano, ed ero curioso di vedere come si sarebbe affrontato l'argomento, quali elementi avremmo mostrato".

Blue Beetle, Xolo Maridueña: "Walter Hamada mi disse che questo ruolo è molto importante per l'universo DC"

"E onestamente, sono rimasto senza parole. Leggere lo script è stata davvero un'esperienza catartica, perché ho avuto questa realizzazione sul modo in cui sono cresciuto... Voglio dire, a cena non ci riferivamo a ciò che mangiavamo come cibo messicano, no? Era semplicemente la cena. Era semplicemente cibo. E lo stesso sentimento domestico e familiare traspariva dalla sceneggiatura" ha poi aggiunto, ribadendo "La famiglia sembrava reale, naturale, anche se non era la mia vera famiglia. Potevo capire ognuno dei personaggi, e sentire il legame familiare che li univa. Mi ha davvero sorpreso vedere come fosse reso bene questo aspetto".

"E portare tutto sullo schermo è stato 10 volte meglio, perché avevamo George Lopez e Adriana Barraza e Belissa Escobedo, per cui è stato davvero divertente girare il film. Voglio altri 12 anni di Blue Beetle!" ha infine sentenziato.

Cosa ci aspetta in Blue Beetle

"Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa carico di aspirazioni per il suo futuro, ma scoprirà presto che questa non è proprio come l'ha lasciata. Mentre è alla ricerca del suo posto nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e gli viene donata un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle" si legge nella sinossi ufficiale di Blue Beetle.

Blue Beetle non ha paura degli spoiler: Xolo Maridueña e il regista commentano un evento chiave del film

Oltre ai già citati, tra gli altri interpreti del film in uscita il 17 agosto troviamo Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine, Harvey Guillén, Susan Sarandon e Becky G.