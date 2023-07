Blue Beetle: l'endorsement di Zack Snyder in un raro tweet visto quasi 10 milioni di volte

Zack Snyder si è rivolto a Twitter per supportare la nuova uscita DC, il cinecomic Blue Beetle, dopo che i fan si sono lamentati con WB per via della campagna di marketing inadeguata.

Il regista de L'uomo d'acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice Zack Snyder è sceso in campo personalmente per esprimere il suo entusiasmo per l'uscita del nuovo film di supereroi DC, Blue Beetle, nelle sale italiane dal 17 agosto. La pellicola diretta da Angel Manuel Soto è una delle ultime produzioni realizzate prima dell'arrivo di James Gunn come co-CEO, ma nonostante si tratti del primo eroe latino DC i fan si sono scagliati contro la campagna di marketing quasi inesistente di Warner. Ma a sostegno del film ora è intervenuto Snyder in un tweet visto finora da quasi dieci milioni di follower.

"Non vedo l'ora di portare i miei figli a vedere Blue Beetle" scrive Zack Snyder attirando l'attenzione dei follower soprattutto per via dell'hashtag #Representation Matters." Naturalmente non sono mancate le reazioni al tweet a partire da colleghi come David Ayer.

Blue Beetle eviterà l"imbarazzante problema" del costume di The Flash

Le reazioni al tweet di Zack Snyder

Robert Butler III ha sottolineato come il marketing dello studio per Blue Beetle sia stato praticamente inesistente. Il tweet di Snyder sembra aver aumentato la consapevolezza dell'uscita di Blue Beetle nel pubblico molto più della campagna ufficiale della Warner Bros.

L'account Twitter Home of DCU ha fatto eco al tweet di Snyder e lo ha amplificato con l'hashtag Blue Beetle Battalion, creato per aumentare la consapevolezza del film e promuoverne l'importanza sui social media.

@AtheistjLiz sottolinea come il supporto di Zack Snyder sia andato a Blue Beetle, ma non a The Flash, uscito in precedenza.