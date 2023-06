Blue Beetle: il regista svela che il progetto è di realizzare una trilogia

Blue Beetle ootrebbe essere il primo capitolo di una trilogia, come rivelato dal regista Angel Manuel Soto.

James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha recentemente confermato che il progetto sarà il primo tassello del nuovo DC Universe e il personaggio sembra quindi destinato a tornare più volte sul grande schermo.

I progetti per il personaggio

Blue Beetle: una scena del cinecomic

Soto, intervistato da Total Film, ha ora dichiarato parlando di Blue Beetle: "Siamo parte dell'universo, siamo parte del mondo, siamo parte dei progetti che stanno creando per i futuri capitoli del DC. Ma non siamo legati a tutti i film del passato".

Il filmmaker ha aggiunto: "Sì, il nostro film vive nel mondo in cui esistono i supereroi. Ma quello non vuol dire che un certo evento, o una certa alleanza, o certe cose del passato decidono la direzione del nostro film".

Soto ha aggiunto: "Il nostro primo film, il modo in cui volevamo farlo, è sempre stato legato all'idea di volerne realizzare altri due in più, al minimo. E prendendo la tradizionale struttura a tre atti di una storia, volevamo che il nostro primo film fosse in pratica il primo atto di una saga".

Il protagonista Xolo Mariduena aveva già spiegato che il possibile ritorno del personaggio nel DCU dipenderà dagli incassi ottenuti dal film.

Di cosa parla Blue Beetle

La sinossi del film anticipa: "Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un'incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle".

Fanno parte del cast anche Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine, Susan Sarandon e George Lopez, in aggiunta a Belissa Escobedo e Harvey Guillén.

Diretto da Angel Manuel Soto e con una sceneggiatura firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle arriverà ad agosto nelle sale.