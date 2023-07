Blue Beetle: il final trailer italiano svela l'enorme potere dello Scarabeo

Un dettagliato final trailer italiano di Blue Beetle ci introduce ai poteri dello Scarabeo acquisiti dall'eroe latino DC in attesa dell'uscita del film, fissata per il 17 agosto.

Il final trailer italiano di Blue Beetle fa irruzione in rete a poco più di un mese dall'arrivo del film nei cinema, previsto in Italia per il 17 agosto, e offre un nuovo sguardo ravvicinato al cinecomic latino diretto da Angel Manuel Soto.

James Gunn ha definito Blue Beetle il primo vero personaggio del DCU che inaugurerà una nuova era di supereroi. Il trailer, lungo circa minuti, si focalizza sul ritorno dal college del neolaureato Jaime Reyes e sulla sua famiglia, costretti a fare i conti con lo Scarabeo, frammento di biotecnologia aliena che garantisce a Jaime poteri sovrumani. Mentre il primo trailer si concentrava su come Reyes è entrato in possesso dello Scarabeo, il final trailer è maggiormente focalizzato sui suoi straordinari poteri e naturalmente c'è spazio per lo scontro con la villain interpretata da Susan Sarandon.

I fan sembrano aver apprezzato il nuovo trailer, molti di loro sottolineano i progressi nella CGI e la presenza dello humor nella rappresentazione della famiglia di Reyes, inclusa una divertente scena in cui la nonna di Reyes tiene in mano quella che sembra un'enorme arma aliena mentre sorride alla telecamera.

Che cosa accade in Blue Beetle?

In Blue Beetle, il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Fanno parte del castXolo Mariduena, Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, Susan Sarandon e George Lopez. Angel Manuel Soto dirige il film scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, in arrivo nei cinema italiani il 17 agosto.