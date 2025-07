Blue Beetle: Xolo Maridueña aggiorna sul futuro del supereroe nel DCU di James Gunn

Nei suoi ultimi giorni di esistenza, il DC Extended Universe ha dato il suo benvenuto a Blue Beetle, film del 2023 sull'omonimo supereroe latino interpretato da Xolo Maridueña.

Sebbene il film non abbia fatto faville al botteghino, è stato ben accolto dalla critica, con un punteggio del 78% su Rotten Tomatoes e un metascore generalmente favorevole di 61 su metacritic. In precedenza, James Gunn aveva dichiarato che il personaggio sarebbe stato ripreso anche nel suo nuovo DC Universe, appena inaugurato al cinema da Superman.

Tuttavia, i dettagli su quando e dove Blue Beetle apparirà nel DCU sono stati piuttosto scarsi negli ultimi anni. Nel giugno 2024 era stato riportato che una serie animata sul personaggio era in lavorazione presso i DC Studios, come seguito diretto del film del DCEU, ma da allora non ci sono stati altri aggiornamenti. Fino ad ora.

Xolo Maridueña tornerà a prestare la sua voce nella serie animata

Ora, mentre è impegnato a promuovere il suo ultimo impegno cinematografico, I Puffi - Il film, Maridueña ha finalmente fornito alcuni aggiornamenti in merito alla realizzazione della serie animata. Parlando con ScreenRant, sembra che lo show sia ancora in fase di sviluppo.

"Quest'universo si è appena aperto. Il vaso di Pandora è stato aperto", ha dichiarato l'attore di Kobra Kai. "Amo l'animazione. Mi piace continuare a esplorare e fare del mio meglio per adattarmi a questo personaggio. Avendo già interpretato Blue Beetle, conosco il personaggio e la sua voce. Non vedo l'ora di vederlo nel nuovo formato e di vedere quali storie possiamo raccontare che non si possono raccontare in live-action... Non vedo l'ora di vedere come si inserirà Blue Beetle".

"James Gunn, Peter Safran, John Rickard, tutti quelli della DCU sono stati così gentili nel dare il benvenuto nel DCU. Hanno appena avuto un'uscita davvero fantastica, e sono davvero entusiasta che questo sia un primo fantastico passo verso l'apertura di quell'universo", ha continuato Maridueña, riferendosi al successo al box-office di Superman nel weekend di debutto. E ha proseguito: "Abbiamo alcune cose animate, alcune cose in live-action, un sacco di aree in cui Blue Beetle e l'intera famiglia Reyes possono partecipare, quindi sono fortunato. Spero solo di poter tornare a lavorare con Ángel Manuel Soto, che è il mio uomo".