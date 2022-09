Blonde, Andrew Dominik: "Gli uomini preferiscono le bionde? Un film su 2 prostitute ben vestite"

Da oggi è disponibile su Netflix Blonde, il biopic su Marilyn Monroe che tanto ha fatto discutere alla Mostra di Venezia 2022. il regista Andrew Dominik torna ad alimentare le polemiche con un giudizio sferzante su uno dei film più celebri di Marilyn, Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks, che definisce "un film su 2 prostitute ben vestite".

In un'intervista con la rivista Sight and Sound del British Film Institute pubblicata martedì, la critica cinematografica Christina Newland descrive Andrew Dominik come "veramente sbalordito" quando gli dice che molti dei suoi colleghi apprezzano il film del 1953 Gli uomini preferiscono le bionde. La giornalista ha pubblicato un estratto della loro conversazione, che non fa parte dell'intervista, il cui il regista di Blonde spiega perché considera quello e molti altri film interpretati da Marilyn Monroe "artefatti culturali":

"È una persona che è diventata questa enorme icona culturale in un intero carico di film che nessuno guarda davvero, giusto? Qualcuno guarda i film di Marilyn Monroe?"

Dominik entra poi nel merito del contenuto di un cult Gli uomini preferiscono le bionde liquidando i due personaggi principali, Lorelei Lee (Monroe) e Dorothy Shaw (Jane Russell), dopo averli definiti "due prostitute ben vestite."

Allo stesso modo, in uno scambio stampato nell'articolo originale, Dominik fa riferimento alla famosa canzone di Monroe del film, "I diamanti sono i migliori amici di una ragazza", chiedendo: "È come, è quel consiglio fraterno, 'Se hai intenzione di fare sesso, assicurati di essere pagato'? O è solo prostituzione romanticizzata?"

In un tweet seguente, Newland ha fornito un contesto per i commenti di Dominik: "Voglio assicurarmi di essere diligente: ha parlato e fatto riferimento a molti dei film di Marilyn. Evidentemente aveva studiato e guardato tutto: se gli piacciono o meno (escluso A qualcuno piace caldo, che ama) è un'altra storia, evidentemente".

Qui trovate la nostra recensione di Blonde. Il film, che ha debuttato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, si è guadagnato una standing ovation di ben 11 minuti alla fine della proiezione in Sala Grande a Venezia 2022, dove il film è stato presentato in Concorso.