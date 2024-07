Joyce Carol Oates sarà premiata col Raymond Chandler Award al Noir in Festival 2024

Joyce Carol Oates sarà a Milano il 5 dicembre 2024, ospite del Noir in Festival, per ritirare il prestigioso Raymond Chandler Award.

Joyce Carol Oates, la più grande scrittrice americana vivente, autrice di alcune delle opere più significative del nostro tempo, sarà celebrata dal Noir in Festival 2024 intervenendo a Milano il 5 dicembre per ritirare il Raymond Chandler Award.

L'evento, corredato da un incontro col pubblico, verrà organizzato dal Noir in Festival, in programma a Milano dal 2 al 7 dicembre prossimo, in collaborazione con La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e in accordo con La nave di Teseo. Joyce Carol Oates sarà a Milano ospite del Noir in festival nelle giornate del 5 e del 6 dicembre e riceverà il Raymond Chandler Award il 5 dicembre al Teatro Franco Parenti presentata da Antonio Monda.

Una celebrazione al femminile

Blonde: un'immagine di Ana de Armas

Nata a Lockport, nello stato di New York; Joyce Carol Oates ha vissuto a lungo tra Stati Uniti e Canada per poi stabilirsi, dal 1978, nel New Jersey. Le sue opere - oltre settecento storie tra romanzi, racconti, memoir, opere teatrali, narrativa per ragazzi, saggi e poesie - hanno ricevuto numerosi importanti riconoscimenti, tra cui ricordiamo la National Medal of Humanities, il National Book Critics Circle Ivan Sandrof Lifetime Achievement Award, il National Book Award e il PEN/Malamud Award for Excellence in Short Fiction. Ha insegnato scrittura creativa alla Princeton University dal 1978 al 2014 ed è professore alla University of California di Berkeley, dove insegna short fiction. E' membro dell'American Academy of Arts and Letters dal 1978.

Dal 1976 al 2022 il cinema ha prodotto 25 opere tra lungometraggi e corti basati sui suoi libri, tra cui la più popolare è il recente Blonde (2022), il film di Andrew Dominik sulla vita di Marylin Monroe, candidato all'Oscar, ma ricordiamo anche Foxfire (1996), di Annette Haywood-Carter con il debutto di Angelina Jolie, e il remake francese di Laurent Cantet del 2012, Ragazze cattive.

In occasione dell'annuncio del Raymond Chandler Award, la scrittrice ha dichiarato: "È un grande onore ricevere un premio il cui primo vincitore è stato Graham Greene, un maestro del genere letterario che combina il mistero con un forte nucleo morale, le energie propulsive della suspense con i poteri permanenti del mito e il brivido della narrazione che è la nostra eredità più antica. Il 'thriller' è il veicolo, il 'noir' è il paesaggio, una visione della vita che è, per molti, il più accurato degli specchi in cui si riflette la vita".