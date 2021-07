Black Widow primo al box office italiano, supera i 2 milioni di euro

Black Widow: Scarlett Johansson e Florence Pugh durante un inseguimento

Apertura col botto anche al box office italiano per Black Widow, primo con oltre 2 milioni di euro a pochi giorni dall'uscita in sala. Il film incassa poco più di due milioni, 1,4 nel weekend, da 743 sale e segna una media per sala di oltre 1.800 euro. Qui trovate la recensione di Black Widow, focus sul passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e sui lati oscuri della sua storia delle origini.

Alle spalle di Black Widow troviamo il debutto dell'atteso La notte del giudizio per sempre, quinto capitolo della saga Blumhouse The Purge, che apre con un incasso di 194 mila euro in 267 sale, con una media per sala di 726 euro. Il film è incentrato su Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), una coppia sfuggita a un cartello di droga messicano che trova rifugio in un ranch texano. La situazione precipita quando un gruppo di estranei decide di continuare a purgare oltre il tempo assegnato in cui le persone possono infrangere qualsiasi legge. Questa trama conferma il cambio di ambientazione, dopo quattro film ambientati in un contesto metropolitano.

Terzo l'horror A Quiet Place 2, che incassa altri 64.000 euro arrivando a un totale di 764.000 euro. Qui trovate la recensione di A Quiet Place 2, brillante sequel diretto da John Krasinski e interpretato dalla moglie Emily Blunt, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2021.

Al quarto posto troviamo Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, sequel delle avventure del simpatico coniglio nato dalla penna di Beatrix Potter. Qui trovate la nostra recensione di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, che incassa altri 57.500 euro per un totale di 240.000 euro.

Debutta al quinto posto The Book of Vision, visionaria opera diretta da Carlo S. Hintermann con la produzione esecutiva di Terrence Malick che apre incassando 51.700 euro. Come sottolinea la nostra recensione di The Book of Vision, il film intreccia la storia di Eva (Lotte Verbeek), una giovane e promettente dottoressa che abbandona la sua carriera per immergersi nello studio della storia della medicina e mettere in discussione tutto, e Johan Anmuth (Charles Dance), medico nella Prussia del Settecento, in bilico tra nuove spinte razionaliste e antiche forme di animismo.