Black Widow introdurrà l'eroina che prenderà il posto di Natasha Romanoff?

Sono in corso in Norvegia le riprese di Black Widow, dalle nuove anticipazioni trapelate sembra che la pellicola standalone possa introdurre al grande pubblico l'eroina che prenderà il posto di Natasha Romanoff.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

I rumor in questione si concentrano sul personaggio interpretato da Florence Pugh, chiamata ad affiancare Scarlett Johansson. Secondo le voci la Pugh interpreterà Yelena Belova, personaggio che ha vissuto lo stesso drammatico addestramento di Natasha Romanoff e ha usato a sua volta il nome Vedova Nera per le sue attività di spionaggio.

Yelena e Natasha sono in disaccordo sul modo in cui usare le proprie abilità, e spesso si trovano su versanti diversi della lotta tra bene e male nei fumetti del Marvel Comics Universe. Se come sembra Black Widow conterrà sequenze che raccontano il passato di Natasha Romanoff, forse la vedremo nella Red Room academy insieme a Yelena. Se le anticipazioni dell'account Twitter Roger Wardell sono corrette, Florence Pugh ha battuto pericolose contendenti come Emma Watson per ottenere il ruolo in Black Widow. Potrebbe averla aiutata la sua precedente esperienza come spia nella miniserie The Little Drummer Girl.

Black Widow sarà ambientato dopo Avengers: Endgame?

Mistero fitto sui ruoli ricoperti da Rachel Weisz e David Harbour, che verranno svelato più avanti. I fan auspicano, inoltre che Black Widow colmi lacune svelando al pubblico che cosa è accaduto a Hawkeye and Black Widow a Budapest e colmando i vuoti sul post Avengers: Infinity War. Nel frattempo potete scoprire le nostre ipotesi sul futuro del Marvel Cinematic Universe e della Fase 4 dopo Avengers Endgame.