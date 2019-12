Black Widow: il debutto del Red Guardian di David Harbour nel primo trailer

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Tra gli elementi più interessanti del primo trailer di Black Widow, c'è il debutto cinematografico di Red Guardian, interpretato da David Harbour. Per l'esattezza, si tratta di un'incarnazione precisa del personaggio, il cui nome è stato usato da più persone: quella usata per il film è Alexei Shostakov, che nei fumetti era il marito di Natasha Romanoff e divenne l'equivalente sovietico di Captain America nello stesso periodo in cui lei iniziò a farsi chiamare Vedova Nera (ricordiamo che nell'universo cartaceo Natasha è molto più vecchia di quello che sembra, grazie a una formula simile al siero del supersoldato).

Il trailer di Black Widow introduce il personaggio in modo alquanto ironico (le tre Vedove lo prendono in giro per la forma fisica, dicendo che è ingrassato), ma David Harbour ha suggerito che il film sarà pieno di sorprese per quanto riguarda Red Guardian: "È aperto a diverse interpretazioni. Quello che sappiamo per certo è che è la controparte sovietica di Captain America, ma c'è molto da esplorare anche su quel versante e ci divertiamo a farlo. Quando la regista Cate Shortland mi ha proposto la parte, ho capito dalla sua descrizione che lui va in direzioni diverse, che hanno senso e non ti aspetteresti per forza da un personaggio simile. È ricco di sfumature."

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

Black Widow uscirà nelle nostre sale il 29 aprile 2020, e sarà il capitolo inaugurale della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Vedremo nuovamente Scarlett Johansson nei panni di Natasha, alle prese con il proprio passato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War. Al suo fianco vedremo anche un altro veterano del franchise, William Hurt, e si vocifera che potrebbe tornare anche Robert Downey Jr. tramite materiale scartato dai film precedenti.