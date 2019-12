Black Widow: il trailer del film Marvel con Scarlett Johansson

Il trailer di Black Widow, film delle origini di Vedova Nera con protagonista Scarlett Johansson, approda in rete.

Il trailer di Black Widow, il nuovo cinecomic Marvel, il primo della Fase 4, con Scarlett Johansson pronta a riprendere i panni della sua supereroina, è stato appena diffuso.

Ad affiancare la Johansson ci sarà per la prima volta la giovane Florence Pugh, il cui ruolo era stato già suggerito da alcune foto rubate dal set. Sarà lei, infatti, a interpretare la killer russa Yelena Belova.

Nei fumetti, Yelena Belova è una spia russa che ha condiviso con Natasha Romanoff il durissimo addestramento nella Red Room. Le due in un primo tempo sono nemiche, ma diverranno alleate e alla fine Yelena si prenderà carico del ruolo di Vedova Nera dopo che Natasha deciderà di ritirarsi. Sembra che Marvel, dunque, abbia deciso di affidare proprio a Florence Pugh il ruolo della prossima Vedova Nera, dopo la morte di Natasha Romanoff in Avengers: Endgame.

La storia di Black Widow dovrebbe inserirsi a livello temporale tra gli eventi mostrati in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, anni durante i quali Natasha ha collaborato con Captain America mentre erano in fuga dal governo. Alcuni fan pensano che proprio Taskmaster riceverà il compito di individuare la protagonista, dando vita a un'epica battaglia. Nel cast ci saranno anche David Harbour, Rachel Weisz, e Florence Pugh, oltre ovviamente alla protagonista Scarlett Johansson.

L'uscita al cinema di Black Widow è fissata per il 1 maggio 2020.