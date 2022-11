Black Panther: Wakanda Forever supera i 10 milioni di dollari al debutto internazionale

Il debutto internazionale di Black Panther: Wakanda Forever sta segnando dei risultati interessanti al di fuori del mercato americano. L'arrivo del film, per adesso, ha raggiunto quota 10,1 milioni di dollari in 17 mercati internazionali al botteghino.

Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira in una scena

Il 9 novembre Black Panther: Wakanda Forever ha esordito in Francia, Germania, Italia e Corea, mantenendosi saldamente al in alto in tutti questi mercati, e brillando in particolarmente in Francia con 2,2 milioni di dollari, per il terzo giorno di apertura più alto del 2022.migliore per un film prodotto all'estero, con 1,4 milioni di dollari, e tutti gli altri mercati in cui il film diretto da Ryan Coogler ha già debuttato.

Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett potrebbe puntare all'Oscar?

Parlando, invece, dell'accoglienza da parte del grande pubblico di Black Panther: Wakanda Forever, in termini di like, la pellicola ha raggiunto dei risultati piuttosto curiosi nella sua prima giornata di proiezioni, con il 225% in più di apprezzamento rispetto a Black Adam, il 45% in più rispetto a The Batman, il 27% in meno rispetto all'originale Black Panther e il 31% in meno rispetto a Thor: Love and Thunder.