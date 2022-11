Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett potrebbe puntare all'Oscar?

Angela Bassett, secondo gli esperti di Variety, potrebbe diventare la prima attrice del MCU a ottenere una nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione in Black Panther: Wakanda Forever.

L'interprete della regina Ramonda sembra infatti in grado di conquistare la critica e il pubblico con la sua performance.

In Black Panther: Wakanda Forever, il personaggio interpretato da Angela Bassett è alle prese con il lutto causato dalla morte del figlio T'Challa, elemento della narrazione diventato tristemente obbligatorio dopo la scomparsa di Chadwick Boseman e la sua performance sembra abbia già conquistato chi ha potuto vedere il film in anteprima.

L'attrice sembra quindi in grado di poter puntare a una nomination nella categoria Miglior Attrice non Protagonista, contando inoltre sull'assenza di Michelle Williams che sarà invece in corsa come protagonista per il film The Fabelmans.

Il sequel della Marvel, inoltre, sembra in grado di ottenere altre candidature nella categorie dedicate ai costumi e non solo, senza dimenticare la possibile presenza di Rihanna tra i nominati grazie al brano Lift Me Up.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l'aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda. Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan, ed è interpretato anche da Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

Black Panther: Wakanda Forever è diretto ancora una volta da Ryan Coogler da una sceneggiatura scritta insieme a Joe Robert Cole.