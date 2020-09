Black Panther 2: Chadwick Boseman era determinato a girare il film nonostante la malattia

Nonostante la malattia che combatteva da quattro anni, Chadwick Boseman era convinto che sarebbe riuscito a girare Black Panther 2 tanto da tacere a Marvel e Disney la sua condizione.

Black Panther: Michael B. Jordan e Chadwick Boseman in una foto del film

Con l'uscita prevista per il 6 maggio 2022, Black Panther 2 sarebbe dovuto entrare in produzione a marzo 2021. Secondo The Hollywood Reporter, fino a una settimana prima della morte Chadwick Boseman era convinto di poter girare il film e di avere la forza di fare ritorno a Wakanda.

La volontà di tenere la mattia segreta aveva spinto Chadwick Boseman a non informare né i Marvel Studios né Disney, perciò al momento nessuno sa cosa accadrà a Black Panther 2. Lo stesso Spike Lee ha ammesso di non essere al corrente che Chadwick Boseman fosse malato durante le riprese di Da 5 Bloods, definendo l'attore "un soldato" per via della disciplina dimostrata sul set.

Chadwick Boseman, Michael B.Jordan ricorda l'amico: "Vorrei che avessimo avuto più tempo"

Oltre a Black Panther 2, Chadwick Boseman stava sviluppando un altro progetto, un film intitolato Yasuke che avrebbe dovuto interpretare e produrre, incentrato sulla storia vera di un samurai di origini africane nel Giappone del 16° secolo. L'unico film che Boseman è riuscito a completare, Ma Rainey's Black Bottom, arriverà su Netflix nei prossimi mesi.