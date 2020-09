Chadwick Boseman, Spike Lee: "Non sapevo che fosse malato durante le riprese di Da 5 Bloods"

Mentre giravano Da 5 Bloods - Come fratelli, Spike Lee non aveva idea che Chadwick Boseman fosse malato. Il regista lo ha confessato all'indomani della morte di Boseman a soli 43 anni.

Da 5 Bloods - Come fratelli: un'immagine sul set

Da 5 Bloods - Come fratelli, produzione Netflix, è un film fisicamente impegnativo, girato in Thailandia nel 2019. All'epoca il regista Spike Lee non era al corrente che la sua star Chadwick Boseman stesse combattendo da tre anni con un tumore al colon.

"Abbiamo girato Da 5 Bloods in Thailandia. Faceva caldo, eravamo nella giungla o sulle montagne e Chadwick è stato con noi tutto il tempo. Non ho mai sospettato che ci fosse qualcosa che non andava, nessuno sapeva che stava facendo la chemioterapia" ricorda Spike Lee, aggiungendo "Era un soldato, non si è mai lamentato. Era presente ogni singolo minuto e la sua performance mostra tutto quello che ha messo nel ruolo, in tutti i suoi ruoli, lasciandolo come eredità".

Chadwick Boseman, l'ultimo post su Twitter da record: ha il numero più alto di like

Chadwick Boseman è morto venerdì scorso nella sua casa di Los Angeles, circondato dall'affetto della moglie Taylor Simone Ledward e dei familiari. La famiglia ha informato i fan che ben sette film di Boseman sono stati girati mentre l'attore affrontava operazioni o sessioni di chemioterapia per combattere il tumore al colon:

"Da Marshall a Da 5 Bloods, August Wilson's Ma Rainey's Black Bottom e molti altri, ha girato tutti questi film tra innumerevoli operazioni e chemioterapia. Per lui è stato l'onore della carriera dar vita a Re T'Challa in Black Panther".