Chadwick Boseman, Michael B.Jordan ricorda l'amico: "Vorrei che avessimo avuto più tempo"

Michael B. Jordan ha condiviso un commovente tributo al suo collega e grande amico Chadwick Boseman, con il quale ha condiviso il set di Black Panther, in seguito alla scioccante morte del giovane attore a causa di un cancro al colon il 28 agosto.

I due attori si sono conosciuti molto prima di condividere il set Marvel, costruendo negli anni una forte amicizia durata fino alla scomparsa del protagonista di Black Panther. Ieri sera Michael B. Jordan ha condiviso il suo personale ricordo dell'amico, commuovendo il mondo del web:

"Sto cercando di trovare le parole ma niente si avvicina a come mi sento. Sto riflettendo su ogni momento, ogni conversazione, ogni risata, ogni disaccordo, ogni abbraccio... ogni cosa. Vorrei che avessimo avuto più tempo"

Black Panther: Chadwick Boseman e Michale B. Jordan in una scena

L'attore ha poi continuato, ricordando una delle ultime volte in cui ha avuto modo di parlare con Chadwick Boseman:

"Una delle ultime volte che abbiamo parlato, mi hai detto che eravamo connessi per sempre e ora la verità di ciò significa ancora di più per me. Fin dagli inizi della mia carriera, iniziando con La Valle dei Pini quando avevo 16 anni, tu mi hai spianato la strada. Mi hai mostrato come essere migliore, onorare un significato e creare un'eredità. E che tu lo abbia saputo o meno, io stavo guardando, imparando ed ero costantemente motivato dalla tua grandezza. Vorrei che avessimo avuto più tempo"

Con il suo tributo, Michael B. Jordan ha voluto ricordare la bontà d'animo del suo caro amico, di quanto fosse un eroe non solo sul grande schermo con Black Panther ma anche nella vita:

"Tutto quello che hai dato al mondo, le leggende e gli eroi che tu ci hai mostrato che noi siamo... vivranno per sempre. Ma la cosa che mi fa più male è che capisco solo ora quanto tu sia una leggenda e un eroe. In tutto ciò non hai mai perso di vista cosa amavi di più. Ti importava della tua famiglia, dei tuoi amici, della tua arte, del tuo spirito. Ti importava dei bambini, della comunità della nostra cultura e umanità. Ti importava di me. Tu sei il mio fratello maggiore ma non sono mai riuscito pienamente a dirtelo. Vorrei che avessimo avuto più tempo "

La star conclude poi dedicando un ultimo pensiero a Chadwick Boseman, dichiarando che per il resto dei suoi giorni vivrà proprio come lui gli ha insegnato:

"Sono consapevole ora più che mai che il tempo è breve con le persone che amiamo e ammiriamo. Mi mancherà la tua onestà, generosità, senso dell'umorismo e incredibile talento. Mi mancherà il regalo di condividere spazio con te nelle scene. Dedico il resto dei miei giorni a vivere nel modo in cui tu hai vissuto. Con grazia, coraggio e nessun rimpianto. 'È lui il tuo re?' Sì, lo è! Riposa nel potere fratello".