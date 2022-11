Black Adam guida il box office USA per la terza settimana con 18,5 milioni

Nessun exploit di incassi per Black Adam a tre settimane dall'uscita, ma il film conserva saldamente la prima posizione del box office USA in attesa che il cinecomic Marvel Black Panther: Wakanda Forever sconvolga tutto.

In attesa dell'arrivo di Black Panther: Wakanda Forever, che si prevede sconvolgerà il box office USA, Black Adam consolida il primato al botteghino per la terza settimana consecutiva incassando altri 18,5 che portano il cinecomic con protagonista Dwayne Johnson a un totale di 137,3 milioni. Dopo un'attesa durata anni, e recensioni contrastanti, Warner e DC sembrano aver trovato la formula vincente conquistando anche il pubblico d'oltreoceano con un incasso globale di 320 milioni. non un successo da strapparsi i capelli - a fronte del budget di 200 milioni - ma neppure un flop come temevano alcuni. Come rivela la nostra recensione di Black Adam, Dwayne Johnson veste i panni del furioso Teth-Adam, che viene imprigionato dagli dei trasformandosi in Black Adam. Dopo circa 5.000 anni, torna in libertà e scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Solida anche l'apertura di One Piece Film: Red che, con un debutto da 9,4 milioni raccolti in 2.367 sale, e una media per sala di 4.000 dollari, conferma l'interesse crescete del pubblico americano per gli anime giapponesi.

In terza posizione resiste Ticket to Paradise, la romcom interpretata dagli amici e colleghi George Clooney e Julia Roberts incassa altri 8,5 milioni e approda a un totale di quasi 47 milioni in tre settimane. Risultato notevole soprattutto perché segna un potenziale ritorno dell'interesse del pubblico americano nei confronti di un genere in declino come la roncom. Come si legge nella nostra recensione di Ticket To Paradise, George Clooney e Julia Roberts interpretano una coppia di ex sposi che si precipitano a Bali per impedire che la figlia commetta il loro stesso errore, sposando un bel ragazzo incontrato sull'isola.

Stabile al quarto posto Smile, horror con Sosie Bacon che, con altri 4 milioni di incasso, raggiunge i 99 milioni in patria e i 200 milioni nel mondo, diventando l'horror più profittevole del 2022. Come rivela la nostra recensione di Smile, Sosie Bacon interpreta la dottoressa Rose Cotter, che assiste alla morte di un paziente psichiatrico. Dopo questo incidente, inizia ad accorgersi che le persone intorno a lei esibiscono uno strano comportamento, vale a dire un sorriso inquietante e incrollabile. Anche se all'inizio sembrano solo allucinazioni, Cotter indaga per scoprire la causa di quella che potrebbe essere una minaccia soprannaturale per la sua vita. Nel cast anche la star di The Boys Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn e Rob Morgan.

3,5 milioni di incasso e quinto posto nella Top 5 degli incassi americani per Gli occhi del diavolo, horror Lionsgate incentrato su una suora che si prepara a compiere un esorcismo, ma si trova faccia a faccia con una forza demoniaca con misteriosi legami con il suo passato. A tre settimane dall'uscita, il film con Virginia Madsen ha raggiunto un incasso complessivo di 13,6 milioni.