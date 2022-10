Black Adam, i fan lanciano l'hashtag #FateTornareZackSnyder dopo l'uscita del film

Dopo 15 lunghi anni di limbo produttivo, Black Adam è finalmente arrivato nelle sale, segnando il debutto di Dwayne Johnson nei panni del noto antieroe dei fumetti DC. L'inizio di una vera e propria era, dettata anche dal recente cambio di management all'interno dei vertici Warner. Ma dopo la visione della scenda post-credits, i fan invocano a gran voce il ritorno di Zack Snyder lanciando l'hashtag #FateTornareZackSnyder.

La scena dopo i titoli di coda di Black Adam contiene il clamoroso ritorno di un amatissimo supereroe, ritorno voluto fortemente dallo stessoDwayne Johnson, amico della star che interpreta il supereroe in questione, visto che i due condividono lo stesso agente. Proprio per questo motivo, i fan si sono riversati sui social per chiedere anche il ritorno di Zack Snyder, lanciando una campagna con l'hashtag #BringBackZackSnyder.

Black Adam 2: i produttori svelano quando potrebbe essere realizzato il sequel

L'hashtag è diventato in breve tempo trend topic su Twitter, ma al momento non si intravedono spiragli per un possibile ritorno del regista. Zack Snyder è riuscito a vedere finalmente pubblicata la sua versione della Justice League dopo anni di campagna sui social media, ma Warner ha più volte dichiarato di non essere interessata a procedere con il suo universo condiviso originato da L'uomo d'acciaio.

Come rivela la nostra recensione di Black Adam, Dwayne Johnson veste i panni del furioso Teth-Adam, che viene imprigionato dagli dei trasformandosi in Black Adam. Dopo circa 5.000 anni, torna in libertà e scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.