Black Adam 2: i produttori svelano quando potrebbe essere realizzato il sequel

Black Adam 2 potrebbe arrivare presto nelle sale: i produttori Hiram Garcia e Beau Flynn hanno infatti parlato delle tempistiche della realizzazione del sequel. Il film con protagonista Dwayne Johnson è arrivato nelle sale, tuttavia dietro le quinte sembra che si stia già lavorando per continuare la storia.

Flynn, intervistato da ComicBook, ha dichiarando parlando del secondo capitolo della saga di Black Adam: "Non preoccupatevi. Questo sarà veloce... Apriremo il vagone magico, avremo lo script pronto piuttosto velocemente".

Garcia ha aggiunto: "Speriamo sempre che il primo tassello del domino sia quello facile. Lo cucineremo velocemente, questo è sicuro".

Non proseguite con la lettura della notizia se non volete anticipazioni sul film!

Hiram Garcia ha spiegato: "La nostra visione è che vogliamo realmente stabilire che Superman esiste nello stesso mondo di Black Adam. Entrambi questi personaggi esistono nello stesso universo e quello è per noi importante, è nell'universo dove c'è la JSA e così via. Ma volevamo realmente che il mondo sapesse che questi ragazzi si troveranno lungo la loro strada e, come lo facciamo, è quello su cui stiamo ancora lavorando. Non vogliamo rivelare altro. Ma direi che sarà molto più grande di quanto la gente possa pensare".

Fanno parte del cast di Black Adam anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Jaume Collet-Serra ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel e Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basata sui personaggi della DC, tratti dai personaggi creati da Bill Parker e C.C. Beck. I produttori del film sono Beau Flynn, Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia con Toby Emmerich, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Walter Hamada, Adam Schlagman, Geoff Johns, Eric McLeod e Scott Sheldon nel ruolo di produttori esecutivi.

Il team creativo dietro le quinte del regista comprende il direttore della fotografia candidato all'Oscar Lawrence Sher, il production designer Tom Meyer, i montatori Mike Sale e John Lee, i costumisti Kurt e Bart, il supervisore degli effetti visivi vincitore del Premio Oscar Bill Westenhofer e il compositore Lorne Balfe.