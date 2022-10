Black Adam sconvolge il box office italiano e sfiora i due milioni di euro

Il potere dei supereroi DC unito al carisma di Dwayne Johnson rappresentano l'arma vincente di Black Adam al box office italiano, dove il film ha fatto il suo debutto incassando poco meno di due milioni di euro raccolti in 442 sale. 270.550 presenze per la pellicola giunta al cinema dopo un'attesa durata anni. Come rivela la nostra recensione di Black Adam, Dwayne Johnson veste i panni del furioso Teth-Adam, che viene imprigionato dagli dei trasformandosi in Black Adam. Dopo circa 5.000 anni, torna in libertà e scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Black Adam 2: i produttori svelano quando potrebbe essere realizzato il sequel

Il colibrì: Bérénice Bejo in una scena del film

Perde una posizione Il colibrì, di Francesca Archibugi, adattamento del romanzo omonimo di Sandro Veronesi presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022. Come sottolinea la nostra recensione de Il Colibrì, il film vanta un cast stellare guidato da Pierfrancesco Favino, che vede tra gli altri Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli, Fotinì Peluso e Massimo Ceccherini. Altri 764.000 euro di incasso portano la pellicola a un totale di 1,8 milioni.

Il Colibrì, Pierfrancesco Favino: "Il film mostra una mascolinità inedita, mi ci ritrovo"

Terza posizione per Halloween Ends, capitolo conclusivo della trilogia reboot firmata da Blumhouse e diretta da David Gordon Green. Come anticipa la recensione di Halloween Ends, Jamie Lee Curtis torna per l'ultima volta nei panni di Laurie Strode nello scontro finale con Michael Myers. L'horror incassa altri 392.000 euro superando gli 1,2 milioni complessivi.

Ticket to Paradise: una foto del film

Scende al quarto posto la romcom Ticket to Paradise, interpretata dalle star George Clooney e Julia Roberts. Atri 341 mila euro portano la divertente pellicola a un incasso totale di due milioni di euro. Come si legge nella nostra recensione di Ticket To Paradise, George Clooney e Julia Roberts interpretano una coppia di ex sposi che si precipitano a Bali per impedire che la figlia commetta il loro stesso errore, sposando un bel ragazzo incontrato sull'isola.

A sorpresa, a quattro settimane dall'uscita in sala l'horror Paramount Smile rientra in top 5. Altri 203 mila euro portano il film interpretato da Sosie Bacon e diretto dall'esordiente Parker Finn a un incasso totale di 1,3 milioni. Come rivela la nostra recensione di Smile, Sosie Bacon interpreta la dottoressa Rose Cotter, che assiste alla morte di un paziente psichiatrico. Dopo questo incidente, inizia ad accorgersi che le persone intorno a lei esibiscono uno strano comportamento, vale a dire un sorriso inquietante e incrollabile. Anche se all'inizio sembrano solo allucinazioni, Cotter indaga per scoprire la causa di quella che potrebbe essere una minaccia soprannaturale per la sua vita. Nel cast anche la star di The Boys Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn e Rob Morgan.