Dwayne Johnson torna sul flop di Black Adam e l'addio alla DC: "Ho dato tutto a quell'universo"

Le ambizioni di Dwayne Johnson nel vecchio universo DC sono crollate miseramente in seguito al flop al box-office di Black Adam, ma l'attore - che ha suggerito di essersi ormai lasciato quell'esperienza alle spalle - ha augurato a tutti il meglio.

Johnson intendeva costruire il futuro del DCEU attorno al franchise di Black Adam, reclutando nuovamente Henry Cavill nei panni di Superman in un crossover intitolato Black Adam vs. Superman. Tuttavia, il suo film solista ha ricevuto recensioni negative e ha incassato solo 393,5 milioni di dollari al botteghino mondiale.

L'attore ha cercato di limitare i danni, condividendo i dati sulla redditività del film con Deadline e successivamente ha cercato di convincere i fan della sua visione annunciando incautamente un futuro film su Hawkman. Alla fine, Warner Bros. Discovery ha deciso diversamente e sono stati costituiti i DC Studios... e una delle prime cose che James Gunn e Peter Safran hanno fatto è stata quella di tagliare i ponti con The Rock (anche se hanno accennato alla possibilità di lavorare insieme in futuro).

Black Adam: Dwayne Johnson in un primo piano

L'esperienza alla DC: "Ho amato lavorare a Black Adam"

In un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, Johnson ha riflettuto sulla sua esperienza con Black Adam e sembra aver suggerito che, a questo punto della sua carriera, ha chiuso con la DC.

"Mi sembra che non solo il mio periodo sul ring nel wrestling, ma anche quello come antieroe siano stati simili a ciò che alla fine è diventato The Rock", ha condiviso. "Mi è piaciuto molto realizzare Black Adam. Ci siamo divertiti molto. Mi è piaciuto creare quei personaggi e introdurne altri in quell'universo".

"Mi sono divertito molto", ha aggiunto Johnson. "Auguro ogni bene a quell'universo. Ma ora è tempo di concentrarsi su altro". Considerando che sono passati più di tre anni dall'uscita di Black Adam, la cosa non sorprende più di tanto, e il Final Boss, come è conosciuto nella WWE, sta cercando di essere preso più sul serio a Hollywood.

The Smashing Machine: Dwayne Johnson con Emily Blunt in una foto

Il flop di The Smashing Machine, fine delle ambizioni Oscar?

Si tratta del peggior risultato al box-office per Dwayne Johnson ma la sua reazione è stata assolutamente tranquilla: "Dal profondo del mio cuore, grazie a tutti coloro che hanno visto The Smashing Machine" ha scritto in un post.

"Nel mondo della narrazione non puoi controllare i risultati al botteghino, ma quello che ho capito è che puoi controllare la tua performance, e il tuo impegno a scomparire completamente e andare altrove. E correrò sempre verso quella opportunità". A questo punto le ambizioni Oscar di Johnson sembrano essersi ridimensionate notevolmente, anche se non è detto non venga candidato come miglior attore.