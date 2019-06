Big Little Lies 2: Nicole Kidman conferma uno spoiler sulla nuova stagione

Big Little Lies 2 deve ancora arrivare sugli schermi e Nicole Kidman sembra abbia confermato un possibile spoiler riguardanti gli episodi che debutteranno il 9 giugno sugli schermi della HBO e il 18 su quelli italiani di Sky Atlantic.

L'attrice interpreta nella serie Celeste e, durante la première che si è svolta a New York City, ha parlato del coinvolgimento di Alexander Skarsgard.

Nicole Kidman, commentando quanto accadrà nella seconda stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ha infatti rivelato inavvertitamente: "È stato il più incredibile partner sul set, e poi è ritornato per la seconda stagione". Alexander Skarsgård, nello show tratto dal romanzo di Liane Moriarty, ha il ruolo di Perry, il marito violento di Celeste che è morto al termine della prima stagione. La star australiana ha quindi cercato di rimediare all'errore compiuto rivelando quell'anticipazione dicendo: "Me ne starò in silenzio. Non ci ha abbandonati, mettiamola così".

La notizia non lascia particolarmente sorpresi, nonostante l'uscita di scena del personaggio: considerando l'arrivo della madre di Perry, il personaggio interpretato dal premio Oscar Meryl Streep, è più che probabile la presenza di numerosi flashback che rivelino nuovi dettagli del passato dell'uomo.

Negli USA Big Little Lies 2 debutterà domenica 9 giugno su HBO e in Italia bisognerà attendere martedì 18 giugno su Sky Atlantic, con la messa in onda di ben due episodi, mentre dal 25 giugno ne potremo vedere uno a settimana. Come sempre, lo show sarà disponibile anche su Sky Go, su Sky On Demand e in streaming su Now TV.

Le protagoniste delle serie sono, oltre a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern e Reese Witherspoon.

