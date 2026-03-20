Big Little Lies 3: Liane Moriarty, autrice del romanzo, svela la trama del nuovo capitolo della storia

Ad agosto verrà pubblicato il romanzo sequel alla base delle prossime puntate dello show e online sono state svelate le prime anticipazioni.

Big Little Lies sembra destinato a tornare con la stagione 3 e Liane Moriarty ha svelato le prime anticipazioni sulla trama.

Ad agosto, infatti, arriverà nei negozi il nuovo romanzo che proseguirà la storia dei personaggi, Big Little Truths, e che sarà alla base dei prossimi episodi in fase di sviluppo.

Quando sarà ambientata la storia di Big Little Truths

Moriarty, in un'intervista a USA Today, ha parlato del libro sequel di Big Little Lies - Piccole grandi bugie spiegando: "Fin dall'inizio, a causa dello show, si è parlato di scrivere un sequel, ma non sono mai stata interessata immediatamente perché fai passare ai tuoi personaggi così tanto e semplicemente per me non aveva senso scrivere qualcosa che proseguisse direttamente la storia. Un salto temporale ha sempre avuto senso per me".

Tra le pagine, in questa occasione, saranno così protagonisti i figli dei personaggi interpretati sul piccolo schermo da Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Laura Dern.

Big Little Truths, secondo la sinossi diffusa, racconterà quello che accade quando uno strano uomo gira intorno al liceo e chiede delle domande 'apparentemente innocenti'. Nel romanzo si parlerà anche di droga, sesso, e alcol.

Cosa racconterà la stagione 3 della serie?

La scrittrice ha inoltre anticipato che la storia prenderà il via quando il preside del liceo riceverà nella posta un dito mozzato. In questo libro saranno i ragazzini a essere interrogati per provare a capire quello che è accaduto. Liane ha anticipato: "La prima cosa che accade è che diranno: 'Beh, tutto è iniziato al cinquantesimo compleanno di Madeline'".

Laura Dern nella serie

Tra le pagine ci sarà molto spazio anche per Renata: "Ed è tutta colpa di Laura Dern perché è stata così fantastica nel ruolo, era impossibile per me non darle un ruolo più grande in questo libro. Non puoi metterla in un angolo".

La scrittrice, come accaduto in precedenza, non sarà però direttamente coinvolta nello sviluppo della terza stagione dello show, rimanendo per sua scelta 'in disparte a osservare'.

Lo sviluppo della nuova stagione è infatti stato affidato a Francesca Sloane ed è attualmente in lavorazione, sarà quindi interessante scoprire se, e quando, verrà confermata la produzione del nuovo capitolo della versione televisiva.