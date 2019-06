Big Little Lies 2, David E. Kelley: "Il finale vi soddisferà!"

Big Little Lies 2 sta per arrivare sugli schermi tv e il creatore della serie ha dichiarato che il finale sarà soddisfacente anche se lo show non venisse rinnovato.

Il creatore di Big Little Lies 2, David E. Kelley, ha dichiarato che il finale della seconda stagione sarà soddisfacente per il pubblico anche se non ci dovessero essere ulteriori episodi.

Lo showrunner ha condiviso la notizia con il pubblico, affermando che lui e gli sceneggiatori hanno lavorato agli ultimi episodi con l'idea di chiudere con un finale esaustivo, qualunque sarà il futuro della serie. Nonostante ciò, David E. Kelley è sicuro che Big Little Lies potrà raccontare ancora molto nel futuro:

"C'è sempre una possibilità, lo ammetto, ma non è nel piano originale, infatti abbiamo scritto questa stagione come se fosse l'ultima. Non posso dire nulla, ma penso che il pubblico sarà soddisatto."

#BigLittleLies' David E. Kelley says that the audience will find the ending of season 2 "satisfying" pic.twitter.com/4LQtfADiYa — Variety (@Variety) May 29, 2019

Originariamente lo show con Reese Witherspoon e Nicole Kidman doveva essere una miniserie da una stagione, ma il 9 giugno arriveranno i nuovi episodi, e L'autrice del libro Liane Moriarty inizialmente non voleva occuparsi di una seconda stagione di Big Little Lies:

"Mi hanno detto che volevano farne un'altra e mi hanno chiesto di scriverla. La mia prima reazione è stata quella di rifiutare. Ho detto 'Fatene un'altra perché la voglio vedere'. Poi mi hanno un po' convinto dicendomi 'Dai, ci dai ogni volta tante buone idee!' e alla fine mi è piaciuto scrivere."

Nei 7 episodi di Big Little Lies 2 le nostre 5 signore preferite del piccolo schermo dovranno fare i conti con il tragico evento che ha concluso la stagione precedente: l'omicidio di Perry. Celeste (Nicole Kidman) dovrà rispondere alle domande sempre più insistenti di Mary Louise Wright, la mamma del defunto marito, interpretata dalla new entry più attesa della stagione, la grande Meryl Streep. Jane Chapman (Shailene Woodley) dovrà ripartire ancora una volta dopo la grande rivelazione: il padre del piccolo Ziggy, l'uomo che la violentò anni prima, era proprio Perry. Renata (Laura Dern) e Madeline (Reese Witherspoon) dovranno affrontare ancora nuove sfide poste dal matrimonio e dalle figlie mentre Bonnie (Zoë Kravitz) dovrà elaborare il proprio gesto disperato che ha portato allo scioglimento della vicenda nel finale di stagione.

La serie televisiva, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Big Little Lies 2, andrà in onda in Italia su Sky Atlantic. Il 18 giugno andranno in onda due episodi doppiati in italiano, a partire dal 25 giugno l'appuntamento sarà ridotto a un episodio a settimana, sempre in lingua italiana.