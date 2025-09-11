Big Little Lies 3 verrà realizzata? HBO sceglie la sceneggiatrice che si occuperà del ritorno della serie

La co-creatrice di Mr. & Mrs. Smith è stata scelta per firmare il primo episodio inedito dello show con star Reese Witherspoon e Nicole Kidman.

Big Little Lies 3 sembra stia per diventare realtà: HBO ha infatti assunto Francesca Sloane con l'incarico di sceneggiatrice del primo episodio del nuovo capitolo della storia.

Da tempo si parla del possibile ritorno dello show con star Nicole Kidman e Reese Witherspoon e, dopo molta attesa, sembra che il progetto si stia concretizzando.

L'update sulla stagione 3

Francesca Sloane, recentemente, è stata co-creatrice, produttrice e showrunner di Mr. & Mrs. Smith, la cui seconda stagione sembra essere a rischio. Oltre a firmare lo script della prima puntata inedita di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, l'autrice sarà coinvolta anche come produttrice della terza stagione collaborando con David E. Kelley e le due star, Nicole Kidman e Reese Witherspoon.

Sloane, inoltre, ha un accordo della durata di due anni con HBO dopo la partnership con Amazon MGM Studios.

Liane Moriarty, autrice del romanzo da cui è tratta la prima stagione della serie, dovrebbe aver completato il nuovo libro con al centro i personaggi e il volume sembra sarà pubblicato nel 2026. Questo, secondo le indiscrezioni, avrebbe permesso al team dello show di avere le basi per delineare la storia raccontata nelle nuove puntate.

Il possibile ritorno dello show

Nel cast dello show ci sono anche Zoe Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley, Adam Scott, James Tupper, Jeffrey Nordling e Meryl Streep.

La prima stagione ha permesso a Big Little Lies di conquistare 8 Emmy Awards.

Nicole Kidman e Reese Witherspoon, da tempo, stanno cercando di convincere HBO a dare il via libera alla produzione della nuova stagione, tuttavia bisognerà attendere.

La star australiana, in un'intervista rilasciata alcuni mesi fa, aveva spiegato che sua figlia Sunday Rose è stata particolarmente convincente nel farle capire che la storia del suo personaggio, Celeste, dovrebbe continuare dopo che nella seconda stagione ha dovuto mantenere il segreto sulla morte del marito. Kidman aveva inoltre sottolineato che il racconto potrebbe essere particolarmente interessante nell'approfondire come i personaggi cambiano ora che i loro figli sono cresciuti.