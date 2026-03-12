Nicole Kidman disgustata dal bacio con Alexander Skarsgård in Big Little Lies: "Per me è un problema"

Un pranzo poco strategico è diventato il protagonista di un aneddoto raccontato da Nicole Kidman, che ha ricordato un momento piuttosto imbarazzante durante le riprese di Big Little Lies.

Durante un podcast, Nicole Kidman ha raccontato un curioso retroscena dal set di Big Little Lies: prima di una scena di bacio con Alexander Skarsgård, l'attore mangiò un falafel. L'attrice non lo prese bene, rivelando quanto detesti l'alito cattivo.

Il falafel che rovinò il set di Big Little Lies

Dietro le quinte delle serie televisive più celebri si nascondono spesso storie inattese, piccole confessioni che trasformano una scena drammatica in un ricordo quasi comico. È quello che è successo a Nicole Kidman, che durante il podcast Las Culturistas, condotto da Matt Rogers e Bowen Yang, ha raccontato un episodio legato alle riprese della prima stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie.

Nicole Kidman sul set

L'attrice premio Oscar ha spiegato di avere una vera e propria avversione per l'alito cattivo. Non una semplice preferenza personale, ma una linea rossa piuttosto netta nella sua vita professionale. "Non sopporto l'alito cattivo," ha dichiarato senza mezzi termini. "Per me è un problema serio. Puoi essere l'uomo più bello del mondo, ma se ti avvicini con l'alito pesante io penso subito: no." Kidman ha addirittura spiegato come reagisce in situazioni del genere: "Se dico 'respirami addosso' e devo tirarmi indietro... ecco, a quel punto è finita. Non c'è cifra che possa convincermi."

Proprio questa sensibilità olfattiva ha trasformato una giornata sul set in un momento memorabile. Durante le riprese della serie HBO, Alexander Skarsgård - che interpretava il marito del suo personaggio - aveva mangiato un sandwich al falafel poco prima di girare una scena romantica. Un dettaglio innocente, ma decisamente problematico per una scena di bacio.

Kidman ricorda di aver reagito immediatamente. "Quando Alexander Skarsgård ha mangiato un panino al falafel prima di girare le scene in Big Little Lies, io ho detto: 'No, no, no Alex. Io dovrei essere attratta da te e baciarti, metti via quel falafel adesso.'" Secondo l'attrice, la richiesta fu piuttosto chiara. "Sono sicura che non abbia più mangiato falafel da allora," ha scherzato. "Gli ho detto: 'Basta falafel. Non prima di un bacio, non prima di una scena d'amore.'"

Dal set agli Emmy: quando l'alchimia supera il falafel

Nonostante il piccolo incidente gastronomico, la collaborazione tra i due attori si rivelò estremamente efficace sul piano artistico. In Big Little Lies, Kidman e Skarsgård interpretavano Celeste e Perry Wright, una coppia apparentemente perfetta che nascondeva però una relazione profondamente violenta e tormentata.

Una scena romantica con Nicole Kidman

La serie, prodotta da HBO, raccontava infatti una storia complessa di abuso domestico, potere e segreti nella comunità apparentemente impeccabile di Monterey. Le interpretazioni dei due attori furono tra gli elementi più discussi e apprezzati dello show. Il risultato? Entrambi vinsero un Emmy Award per le loro performance, dimostrando che, nonostante l'episodio del falafel, la chimica tra i due funzionava eccome sullo schermo.

Durante la conversazione nel podcast, Kidman ha poi aggiunto un altro dettaglio curioso legato al suo rapporto con gli odori. Dopo aver contratto il COVID, l'attrice perse temporaneamente l'olfatto. E per lei, paradossalmente, fu quasi una liberazione. "Finalmente ero libera," ha raccontato ridendo.

Naturalmente il senso dell'olfatto è poi tornato, ma questo le ha permesso di fare anche un'altra rivelazione piuttosto divertente. Alla domanda su chi, secondo lei, abbia il profumo migliore al mondo, Kidman non ha avuto alcun dubbio. La risposta è stata Rihanna. "Non serve analizzarlo o discuterlo," ha detto l'attrice con entusiasmo. "È semplicemente vero. Il suo profumo è inebriante. Io la seguirei ovunque."