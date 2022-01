Batman, Matt Reeves: "L'eyeliner emo è sempre stato un must per il personaggio di Robert Pattison"

Per lo sceneggiatore e regista di The Batman, Matt Reeves, l'eyeliner emo è sempre stata parte integrante del personaggio di Robert Pattinson al momento i cui si toglie mantello e maschera.

"Non puoi indossare un cappuccio e non indossare l'eyeliner", ha spiegato Matt Reeves a Esquire giustificando il trucco e gli occhi cerchiati di scuro che il Bruce Wayne di Robert Pattinson porta nel trailer. "Tutti i Batman lo indossano."

Matt Reeves ci tiene dunque a sottolineare come il suo Bruce Wayne, ispirato a Kurt Cobain, non diventerà magicamente pulito una volta rimossa la sua maschera.

"Ho semplicemente adorato l'idea di togliere la maschera e sotto c'è il sudore, il mascara disciolto e la teatralità nel diventare questo personaggio".

Secondo quanto riferito, Matt Reeves ha detto a Pattinson che voleva un batman "davvero sporco, sporco e viscido". Volontà visualizzata nel trucco che cola macchiando il viso dopo le scene di combattimento. "Bruce non si preoccupa delle trappole di essere un miliardario della famiglia Wayne a questo punto. Sentivo che fosse la versione migliore della storia che potessimo fare per giustificare un nuovo Batman".

Robert Pattinson ha parlato di come sia riuscito ad abituarsi alla Batsuit in un'intervista con Moviemaker Magazine, ammettendo che all'inizio pensava di essere "assolutamente terribile":

"C'è un linguaggio completamente diverso, il linguaggio del corpo, devi imparare a fargli fare quello che vuoi. Se guardi troppo verso la luce, la maschera sembra completamente ridicola, sembra che indossi un costume di Halloween. Ma se abbassi la testa di due millimetri, è come... oh, diventa un simbolo e sembra esattamente come dovrebbe apparire. Ma per imparare a sentirlo e a come reagire a come la luce lo colpisce, ci vuole un'eternità".

The Batman arriverà nei cinema italiani il 3 marzo 2022.