The Batman: "Il serial killer Zodiac ha ispirato l'Enigmista", parola di Matt Reeves

Matt Reeves ha spiegato in che modo il serial killer Zodiac ha influenzato la figura dell'Enigmista in The Batman, in uscita a breve nelle sale italiane.

Il primo full trailer di The Batman non ha rivelato molto dell'Enigmista e del suo aspetto. Da quel poco che è emerso, però, il villain sarà più dark rispetto al passato. L'Enigmista, infatti, mostra i suoi crimini in diretta ai cittadini ed è circondato da un'aura ambigua e minacciosa. Nel corso di una recente conversazione con MovieMaker, Matt Reeves ha rivelato una reference fondamentale per portare in scena l'Enigmista: il killer Zodiac. Il regista ha spiegato: "L'Enigmista è modellato sul killer Zodiac, e uccide figure importanti della società. Inizia con il sindaco e mira sempre più in alto. Poi, inizia a rivelare segreti estremamente complessi sulla reale natura delle persone uccise".

Matt Reeves ha proseguito: "A quel punto, inizia a emergere una sorta di associazione. Da qui nasce l'esigenza che Gordon e Batman hanno di dare un senso a questa storia, attraverso le investigazioni più classiche che possano esistere".

Il regista di The Batman ha sottolineato la somiglianza tra l'Enigmista e il serial killer Zodiac che, durante gli anni Settanta, si faceva beffa dei detective che indagavano su di lui. Matt Reeves ha anche rivelato che Kurt Cobain ha ispirato il personaggio di Robert Pattinson. Il regista ha dichiarato a ComicBook: "Quando scrivo una sceneggiatura, ascolto musica. Durante la stesura del primo atto, ho messo Something in the Way. Così ho pensato di trasformare Bruce Wayne da playboy a recluso e ho provato a collegare il personaggio a Last Days di Gus Van Sant. In un certo senso, il protagonista del mio film è una sorta di Kurt Cobain in un maniero decadente".

Interpretato da Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell e Paul Dano, The Batman uscirà nelle sale italiane il 3 marzo 2022.