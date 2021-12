The Batman: "Kurt Cobain ha ispirato il personaggio di Robert Pattinson"

Batman è uno dei personaggi più iconici di sempre e in The Batman somiglierà a una delle rockstar più famose e chiacchierate di tutti i tempi: Kurt Cobain. Secondo Matt Reeves, infatti, le canzoni del leader dei Nirvana sono state fondamentali durante la stesura della sceneggiatura del suo ultimo progetto.

Kurt Cobain: Montage of Heck - Kurt Cobain in una scena del documentario

Nel corso di una chiacchierata con Empire, Matt Reeves ha rivelato di aver ascoltato in modo particolare una canzone dei Nirvana durante la stesura del primo atto del suo The Batman. Come riportato da Comic Book, il regista ha raccontato: "Quando scrivo una sceneggiatura, ascolto musica. Durante la stesura del primo atto, ho messo Something in the Way. Così ho pensato di trasformare Bruce Wayne da playboy a recluso e ho provato a collegare il personaggio a Last Days di Gus Van Sant. In un certo senso, il protagonista del mio film è una sorta di Kurt Cobain in un maniero decadente".

In effetti, Something in the Way è la canzone che fa da sottofondo ai trailer di The Batman distribuiti da Warner Bros fino a questo momento. Secondo Matt Reeves, il suo obiettivo è stato quello di raccontare la storia di Batman considerandolo il più grande detective di tutti i tempi. A questo proposito, il regista ha dichiarato: "Si tratta di un adattamento noir. La storia emozionerà e sarà anche thriller".

Matt Reeves ha proseguito durante la sua chiacchierata con The Hollywood Reporter: "Non avete mai visto Batman così a suo agio nei panni del detective. Non è stato un aspetto raccontato dagli altri film. Penso che questo aspetto relativo alla raccolta degli indizi sui criminali possa consentire al personaggio di vivere un arco di trasformazione degno di nota!".

The Batman uscirà nelle sale degli Stati Uniti il 4 marzo 2022.