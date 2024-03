Batman Beyond: dopo la gag agli Oscar i fan DC vogliono Michael Keaton nel film

Dopo la gag agli Oscar che ha visto Michael Keaton protagonista, i fan della DC adesso chiedono a gran voce un suo ritorno nei panni di Batman, magari in un futuro adattamento di Batman Beyond.

Decenni dopo aver debuttato nei panni del Cavaliere Oscuro nel Batman di Tim Burton (1989), l'attore candidato all'Oscar ha ripreso il ruolo in The Flash del 2023. Era poi previsto che tornasse ancora una volta in Batgirl della Warner Bros, cosa che i fan non vedranno mai vista la decisione dello studio di cancellare il film completato in cambio di una detrazione fiscale.

Lo stesso Keaton, dopo gli Oscar, ha lasciato aperta la porta a un suo eventuale ritorno nei panni di Batman, affermando, come capita spesso a Hollywood, "mai dire mai". Tuttavia, i fan lo immaginano già nei panni di un anziano Bruce Wayne in un possibile adattamento di Batman of the Future.

Batman: svelati i piani per Michael Keaton poi cancellati, avrebbe dovuto essere "il Nick Fury del DCEU"

Nelle scorse settimane era emerso che gli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse avevano proposto un adattamento simile proprio di Batman Beyond alla Warner, con quest'ultima che però avrebbe rifiutato rimanendo comunque disposta a parlarne in futuro. Quello che è certo è che James Gunn rimarrà a capo dei DC Studios e di tutto ciò che vi ruoterà attorno per i prossimi anni, quindi ogni decisione dovrà passare dal suo ufficio.