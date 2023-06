Batman: svelati i piani per Michael Keaton poi cancellati, avrebbe dovuto essere 'il Nick Fury del DCEU'

Dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo del DC Universe molte cose sono cambiate. Tra queste anche il ruolo del Batman di Michael Keaton. Il divo americano è tornato a vestire i panni di Bruce Wayne a 30 anni di distanza da Batman Returns di Tim Burton, ma nei progetto dello studio rivelati di recente avrebbe dovuto rivestire il ruolo di una sorta di mentore alla Nick Fury.

The Flash: un primo piano di Michael Keaton

Dopo l'arrivo nei cinema, sono stati svelati tre finali alternativi di The Flash, uno dei quali con il Superman di Henry Cavill. Nel finale pensato in origine, il Batman di Keaton e la Supergirl di Sasha Calle erano ancora vivi dopo gli eventi della sequenza temporale di Flashpoint ed erano stati integrati nell'universo DC dopo che Barry Allen ha rimesso a posto la timeline.

The Flash, il regista svela la "cruciale differenza nel costume di Batman di Michael Keaton"

Dove sarebbe apparso il Batman di Michael Keaton

Questo finale originale avrebbe mantenuto il Batman di Michael Keaton nel DCEU con un ruolo da mentore per i supereroi più inesperti, un po' come Nick Fury. Questo nuovo ruolo sarebbe stato più evidente nel film standalone su Batgirl, ora cancellato, poiché il ruolo assegnato a Keaton sarebbe stato un "cameo fondamentale".

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Secondo quanto riferito, l'attore avrebbe girato un ulteriore cameo nel prossimo film Aquaman e il Regno Perduto, che uscirà a dicembre, ma è molto probabile che questa scena, il cui contenuto è segreto, venga eliminata dalla versione definitiva del film.

Infine, era prevista la presenza di Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman nel cancellato Batman Beyond, in cui era previsto che Wayne lasciasse costume e mantello a un successore più giovane, forse allo stesso Robin. Per il momento i fan devono accontentarsi del suo ritorno in The Flash, per il futuro del personaggio non ci resta che attendere per scoprire cosa decideranno James Gunn e Peter Safran.