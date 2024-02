Batman Beyond: i concept art del film proposto a Warner Bros sono spettacolari

Il regista Patrick Harpin e lo scenografo/produttore Yuhki Demers hanno fatto squadra per proporre alla Warner Bros. un film d'animazione su Batman Beyond e, in segno di fiducia o di disperazione, hanno pubblicato sui social media alcune concept art della produzione.

Harpin è noto per aver creato Mio papà a caccia di alieni, serie arrivata su Netflix, mentre Demers ha lavorato come scenografo nei due film d'animazione su Spider-Man acclamati dalla critica, ovvero Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Batman Beyond sul modello Into the Spider-Verse?

Nelle concept art Terry McGinnis esplora Neo-Gotham e affronta Inque, uno dei suoi nemici più pericolosi della serie originale (che ha avuto un ruolo chiave anche nei successivi adattamenti a fumetti).

Secondo Demers, i due hanno parlato con varie persone della Warner Bros. per quasi sei mesi, ma non hanno ancora avuto modo di incontrare James Gunn. Nonostante i progressi apparentemente promettenti, l'animatore ha ammesso che la prima cosa che gli è stata detta è che non avrebbero ottenuto un "sì" per Batman Beyond.

"Prima ancora di proporlo, ci hanno avvertito che non c'era assolutamente possibilità di fare un film su Beyond, ma hanno apprezzato il nostro entusiasmo. Abbiamo proposto la bozza dell'intero film e quello che era iniziato come un 'mai' si è trasformato in un 'forse'", ha spiegato Demers.

"Da allora, abbiamo fatto 'carriera' all'interno della società sperando di arrivare a James Gunn. Ma per ora, ecco un assaggio di quello che abbiamo preparato".

Batman Beyond

Per chi non conoscesse Batman of the Future, invece, ecco un piccolo recap: nel 1999 debutta in tv una nuova serie animata su Batman con protagonista Terry McGinnis, ovvero il Batman del Futuro che suggerisce il titolo, creata da Bruce Timm, Paul Dini, e Alan Burnett. Il ragazzo viene preso sotto la propria ala da un Bruce Wayne ormai troppo in là con gli anni e troppo poco in salute per continuare a vestire i panni dell'Uomo Pipistrello (nel primo episodio dello show viene mostrato chiaramente in preda a dei malori).

Batman Beyond: il nuovo film animato della DC potrebbe essere la risposta a Spider-Man: Un nuovo Universo

Ma un giorno le strade di Bruce e del giovane Terry si incontrano, e dopo una certa riluttanza iniziale - la prima volts che Terry indossa il costume di Batman lo fa senza il permesso di Bruce... Sì, glielo ruba -, sarà proprio il ragazzo a ereditare il mantello e l'onere/onore di proteggere la città.