Michael Keaton non esclude un suo ritorno con il ruolo di Batman: 'Mai dire mai'

La versione di Batman interpretata da Michael Keaton è apparsa recentemente in The Flash e l'attore ha ora spiegato che non sa se ritornerà in futuro nel DC Universe.

Un possibile ritorno dell'eroe

Prima dell'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida del DC Universe, sembrava che la versione di Batman interpretata da Michael Keaton fosse destinata ad apparire in Batgirl e altri film, con un ruolo di mentore per i giovani supereroi.

L'attore, rispondendo alle domande di Horowitz, ha spiegato che non ha mai visto la versione intera di Batgirl, ma solo alcune scene. Keaton ha quindi sottolineato che non sa se potrebbe tornare in futuro sugli schermi come interprete di Bruce Wayne: "Non ci penso molto. Mai dire mai, ma non ci penso. Tutto dipende da qualcosa di diverso".

Michael è apparso in The Flash per aiutare Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, alle prese con le conseguenze di un suo salto nel passato per cambiare la storia. Nel film era apparsa anche Supergirl, parte affidata a Sasha Calle, e la supereroina ora tornerà sul grande schermo, ma interpretata da Milly Alcock.