Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger si riuniscono sul palco degli Oscar e 'minacciano' Michael Keaton

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito si sono riuniti sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles in occasione della Notte degli Oscar, condividendo un divertente sketch insieme al Batman di Tim Burton presente in platea, Michael Keaton.

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito ne I Gemelli

Trentasei anni dopo la commedia I gemelli di Ivan Reitman, le due ex co-star hanno ricevuto una standing ovation dal pubblico presente in sala.

La gag con Batman

"Guardate, è così bello. Guardate tutti, guardate, molto bello. Bene, Arnold ed io presentiamo insieme per un motivo molto ovvio" ha esordito DeVito, prima che intervenisse Schwarzy:"Abbiamo entrambi cercato di uccidere Batman" volgendo lo sguardo verso Michael Keaton seduto in platea.

Danny DeVito interpretò il Pinguino in Batman - Il ritorno nel 1992, affrontando proprio Michael Keaton nelle vesti dell'Uomo Pipistrello. Schwarzenegger fu Mr. Freeze nel flop di Joel Schumacher Batman & Robin, con protagonista George Clooney nel ruolo di Bruce Wayne.

Danny DeVito è il crudele Penguin

Il siparietto è proseguito:"Come ti ha sconfitto Batman?" ha chiesto DeVito al collega. "Ha usato la mia unica debolezza contro di me" ha risposto Schwarzenegger. "Calore?" ha chiesto la star di Matilda 6 mitica. "Amore" ha risposto il collega, prima di concludere con "Quel figlio di ..." dopo l'affermazione di DeVito:"Mi ha buttato fuori dalla finestra, davvero". È a quel punto che la telecamera inquadra un accigliato Michael Keaton, che regge il gioco perfettamente:"È qui. Eccolo lì! È proprio qui, guarda" ha esclamato DeVito. Schwarzenegger ha ribattuto:"Hai un bel po' di coraggio a mostrare il tuo viso qui", prima della conclusione dell'interprete di Oswald Cobblepot:"Sei proprio un beak-breaker [rompibecco, in riferimento al suo ruolo di Pinguino nel film]. Ci vediamo dopo il Governors Ball, amico!".

In seguito Schwarzenegger e DeVito hanno presentato i premi per i migliori effetti visivi e per il miglior montaggio, vinti rispettivamente da Godzilla Minus One e Oppenheimer. Ecco tutti i vincitori dei premi Oscar 2024.