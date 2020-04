Batman Begins, Michael Caine: "Una delle cose più importanti che abbia fatto"

Michael Caine ha amato davvero il suo ruolo in Batman Begins, definendo quel lavoro come una delle esperienze migliori della sua vita.

Michael Caine torna a parlare di Batman Begins, film del 2005 che ha aperto la strada alla famosa trilogia di Christopher Nolan, che ha definito come una delle cose più importanti mai fatte.

la star Christian Bale in una scena di Batman Begins

L'attore ha raccontato durante una recente intervista a The Hindu la sua esperienza nel film che ha introdotto una nuova versione di Batman e ha ricordato l'incontro con il regista Christopher Nolann: "È venuto alla porta di casa mia in campagna con una sceneggiatura. Potevo vederlo attraverso il vetro ma non riuscivo a riconoscerlo. Nel momento in cui si è presentato, ho saputo esattamente chi fosse perché ero un grande fan dei suoi tre film"

Nel 2005, Christopher Nolan non aveva ancora la fama che ha ottenuto oggi, ma era visto ancora con un piccolo regista indipendente, che aveva lavorato a tre piccoli film divenuti poi leggenda (ricordiamo Memento, Insomnia e Following), ma Michael Caine era già un suo grande fan: "Gli ho detto 'Sono troppo vecchio per Batman. Vuoi che faccia il maggiordomo? Quali sarebbero i miei dialoghi?' Dopo che mi ha spiegato la sua versione di Alfred, ho fatto il film ed è stata una delle cose più grandiose della mia vita"

Michael Caine ha amato molto lavorare con Nolan e con tutto il cast della trilogia, tanto che sarà presente anche nell'ultimo film del regista, Tenet di cui non si sa ancora nulla, un film avvolto nel mistero anche dopo l'uscita del suo primo trailer online.