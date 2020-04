Tenet: perfino Michael Caine non ha idea di cosa parli il film di Christopher Nolan

Michael Caine ha confessato di non avere idea di cosa parli Tenet, nuovo film di Christopher Nolan in arrivo in estate pur recitando nel film. Tenet è uno dei film più attesi, ma anche più misterioso dell'anno e Nolan ha alimentato l'hype rifiutandosi di diffondere troppi dettagli.

Tenet: un primo piano di John David Washington

Da quanto trapelato finora, sappiamo che Tenet parlerà di terrorismo internazionale, ma sarà anche collegato al tema dei viaggi nel tempo. Il primo trailer di Tenet, diffuso a dicembre, ha lasciato intendere che gli eroi della storia tenteranno di fermare un qualche evento catastrofico che starebbe per colpire la Terra.

Parlando della sua collaborazione con Christopher Nolan, Michael Caine ha dichiarato The Hindu: "Non so niente di Tenet, solo ciò che ho visto il giorno che ho trascorso sul set. Oltre a non capire il significato del titolo, Nolan è così attento che non mi ha dato neppure la sceneggiatura. Mi ha dato solo le mie pagine di dialogo, sono stato sul set un giorno solo. Ho recitato la mia parte e ho girato solo con John David Washington. Poi non ne ho più saputo niente."

Se confermerà la data di uscita, il 17 luglio, Tenet potrebbe diventare il primo blockbuster post-Coronavirus al cinema. Tenet, uno dei film più attesi del 2020, si preannuncia un intricato thriller spionistico internazionale interpretato da John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki; con loro Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Himesh Patel e Kenneth Branagh.