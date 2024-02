Batman Begins, Robert Downey Jr:'Dovevo interpretare lo Spaventapasseri, ma Christopher Nolan mi scartò'

Robert Downey Jr. ha rischiato di scontrarsi con Christian Bale in Batman Begins, il primo capitolo della trilogia cinematografica di Christopher Nolan sul Cavaliere Oscuro.

Su X è stato condiviso il video di un panel dell'American Cinematheque, nel quale Downey Jr. svela di aver incontrato Christopher Nolan per interpretare lo Spaventapasseri nel film. La star di Iron Man ha sottolineato che nonostante Nolan si fosse mostrato cortese con lui, non sembrava fosse molto interessato all'incontro e in effetti il regista optò per Cillian Murphy.

Due strade differenti

Soltanto tre anni dopo l'uscita di Batman Begins, Robert Downey Jr. avrebbe debuttato nel ruolo di Tony Stark/Iron Man nel primo film del Marvel Cinematic Universe che gli regalò fama e successo in tutto il mondo. Inoltre, l'attore è stato richiamato proprio per Oppenheimer.

Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss nel film di Nolan, performance che gli è valsa una candidatura come miglior attore non protagonista a distanza di parecchi anni dalle prime due, quella per Charlot nel 1993 e per Tropic Thunder nel 2009. Oppenheimer è candidato a tredici premi Oscar e racconta la storia di J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), colui che guidò il Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica.