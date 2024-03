Jake Gyllenhall: 'Ho perso il ruolo di Batman, ma Nolan stesso mi ha chiamato per dirmelo'

L'attore era in lizza per il ruolo di Bruce Wayne/Batman nella trilogia di Nolan sul Cavaliere Oscuro

Dopo aver discusso della possibilità di interpretare Batman nel DCU, Jake Gyllenhaal ha ricordato di quando perse il ruolo in Batman Begins, quando venne scelto Christian Bale, e di come Christopher Nolan lo abbia chiamato personalmente per comunicargli la brutta notizia.

Gyllenhaal si è prima soffermato sull'aver perso il ruolo di Christian in Moulin Rouge di Baz Luhrmann, che andò a Ewan McGregor. Per quest'ultimo film, il processo di audizione si era ridotto a Gyllenhaal, Heath Ledger e Ewan McGregor. È qui che Gyllenhaal ha sentito parlare per la prima volta di Ledger, che sarebbe poi diventato il suo co-protagonista in I segreti di Brokeback Mountain.

"Quello che ho provato è stata la delusione quando non l'ho ottenuto. Sia io che Heath eravamo delusi", ha ricordato Gyllenhaal. "Ma era la parte di Ewan McGregor. Impari a dire: 'Ce ne sarà un altro. Posso provare ad andare a fare un'audizione per un altro ruolo. Otterrò sicuramente qualcos'altro'. Devi avere questo atteggiamento".

Christian Bale in una scena del film Batman Begins

I provini per Batman Begins

Gyllenhaal ha mantenuto questa sana mentalità anche quando ha perso la possibilità di interpretare il personaggio principale in Batman Begins, qualche anno dopo. David S. Goyer, che ha ideato la storia e ha co-scritto la sceneggiatura con Nolan, ha recentemente confermato le voci secondo cui Gyllenhaal era la sua prima scelta per interpretare Batman nella trilogia di Nolan. Alla fine il ruolo andò, come sappiamo, a Christian Bale.

"Devo dare atto sia a [Nolan] che a Baz [Luhrmann], di avermi chiamato personalmente per dirmi che non avevo ottenuto il ruolo", ha continuato Gyllenhaal. "E mi dissero anche il perché. Quando arrivi alle audizioni finali, cominci a credere di poter ottenere la parte. Non è come quando ti dicono: 'Oh, grazie mille'. Dicono: 'Ho visto questi aspetti di te che volevo davvero nel ruolo e che sono meravigliosi, ma alla fine ho deciso di prendere quest'altra direzione perché si abbina meglio a questa persona che è di fronte a te o che sarebbe stata di fronte a te'. Il colore dei capelli o l'altezza, qualunque cosa sia!!! Ci sono tutti questi non-fattori che sono davvero quelle cose inspiegabili che se le cominci a prendere in considerazione non sono salutari per la tua mente".

La telefonata di Nolan

"A me basta dire: 'Guarda quanto sei arrivato lontano! Quindi cerca di continuare ad andare avanti'. È quello che ho provato", ha continuato l'attore. "Ricordo di aver ricevuto una telefonata da Christopher Nolan e di aver pensato: 'Ho appena ricevuto una telefonata personale da Christopher Nolan. È una bella cosa. Sono arrivato molto lontano. Sono passato da una telefonata in cui mi dicevano che non erano sicuri [di me] a una in cui mi dicevano che stavano davvero pensando a me per questo film. Quindi ok, dovrei continuare ad andare avanti".