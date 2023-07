Barbie è solo l'inizio: Mattel ha in mente 45 progetti basati sui suoi giocattoli

Barbie non è ancora arrivato nelle sale, ma è già un successo per Mattel, che nel frattempo starebbe già sviluppando altri 45 progetti basati sulle IP a sua disposizione.

Il mondo sarà sicuramente un po' più rosa dopo l'uscita di Barbie (anche se per il film pare siano state consumate quasi tutte le scorte di vernice rosa esistenti).

Anche ispirata dal successo che sta già avendo la pellicola con Margot Robbie ancor prima del suo debutto ufficiale nelle sale, pare che Mattel, Inc. sia infatti già all'opera su altri 45 progetti cinematografici e/o televisivi secondo quanto riportato dal New Yorker.

Il post-Barbie in casa Mattel

Da Barney il Dinosauro (che vedrà Daniel Kaluuya come produttore) alle pellicole su He-Man e Polly Pocket, o anche il film di Hot Wheels prodotto da J.J. Abrams, sembra che Mattel abbia le idee abbastanza chiare sul suo futuro sugli schermi.

13 progetti sono già stati resi noti, ma come anticipa il New Yorker, ne sono 45 in tutto (per ora) quelli in lavorazione ispirati alle IP che hanno accompagnato l'infanzia di molti di noi.

"Mattel ha un catalogo di intrattenimento per ragazzi secondo solo a Disney" avrebbe fatto notare Ynon Kreiz, CEO di Mattel "La mia tesi è che avevamo bisogno di trasformarci, e passare da una compagnia che si occupa solo di realizzare giocattoli, a un'azienda capace di lavorare sulle IP e di gestire franchise".

Per cui, proprio come compagnie come Marvel sono passate dal pubblicare fumetti a essere uno dei nomi di punta di Hollywood, così Mattel aspira al grande salto (e sembra proprio che possa riuscirci alla grande).

Tant'è che Robbie Brenner, veterano di Miramax, è stato ingaggiato e messo a capo di Mattel Films, con lo scopo di individuare tutte quelle IP che potrebbero fare da base per grandi storie sullo schermo: "Nel mondo in cui viviamo, le Intellectual Properties sono sovrane. E la pre-consapevolezza è fondamentale".

Che questo possa essere la strada verso un Mattel Cinematic Universe?