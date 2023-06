Barbie, cosa aspettarsi dal film con Margot Robbie? Un po' Clueless, un po' Legally Blonde e...

Fin dall'annuncio di un live-action di Barbie ci si è chiesti che cosa ci si potesse aspettare dal film con Margot Robbie, e ora sembrano arrivare le prime risposte. Scopriamo cosa ha da raccontarci il Time, e che c'entrano titoli come Ragazze a Beverly Hills e La Rivincita delle Bionde.

Mentre attendiamo con trepidazione l'uscita di Barbie nelle sale, possiamo provare a farci un'idea più precisa (si fa per dire) di ciò che ci attende al cinema grazie a un recente articolo del Time.

Il magazine, infatti, in un lungo pezzo dedicato al film di Greta Gerwig, alla sua realizzazione e ai suoi interpreti, ci offre anche qualche spunto che va a riempirci ancor più di curiosità per la pellicola.

Barbie: il mondo "è quasi rimasto senza vernice rosa" dopo la costruzione del set

Come mostrato anche dall'ultimo trailer di Barbie, ci troviamo a Barbieland, questo mondo d'utopia in cui "tutti i problemi legati al femminismo e uguaglianza dei diritti sono stati risolti". Un mondo in cui tutti fanno la bella vita, in un certo senso... Fino a quando la Barbie di Margot Robbie inizia a pensare alla mortalità. Le conseguenze le abbiamo già viste nel sopracitato trailer, e sappiamo anche cosa accadrà dopo: Barbie, assieme al Ken di Ryan Gosling, partirà all'avventura nel mondo reale (e il Time promette anche un'interessante arco narrativo per Ken, affermando che Gosling "ruba quasi la scena").

Barbie: Ryan Gosling in una foto del film

"Se vi state chiedendo se Barbie sia una satira delle ambizioni capitaliste di una compagnia di giocattoli, un dito puntato contro l'attuale stato delle relazioni di genere, un commovente tributo al girl power, anche se a volte un po' troppo cliché , o uno spettacolo musicale pieno di tormentoni di Nicki Minaj e Dua Lipa, la risposta è tutto questo e molto altro" si legge nell'articolo.

Barbie, Ryan Gosling rivela che nel film Ken sarà in difficoltà

Non c'è molto altro che può esser detto senza fare spoiler ma, continua la giornalista del Time "posso dirvi che è una spassosa commedia con sfumature alla Ragazze a Beverly Hills e La Rivincita delle Bionde. È anche piena zeppa di idee, e a volte queste si rivelano addirittura fin troppe".

Tra le altre cose che possiamo aspettarci, poi, troviamo "un numero musicale sorprendentemente armonioso che sembra essere ispirato da Grease e Cantando sotto la pioggia; un inseguimento automobilistico, una misteriosa donna in una cucina e una gag ricorrente sulla propensione di Sylvester Stallone per i cappotti di visone. E tutto questo prima che si passi alla svolta filosofica".

Insomma, anche senza rivelare in realtà nulla che già non potessimo immaginare sul film, il quadro dipinto dal Time non fa che aumentare l'hype nei confronti di Barbie. Riusciremo ad attendere altre tre settimane?