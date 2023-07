Barney: il film Mattel con Daniel Kaluuya è ideato per rivolgersi agli adulti, non a un pubblico di bambini

Mattel, dopo Barbie, produrrà un film dedicato a Barney che vedrà come protagonista Daniel Kaluuya e il progetto sembra non si rivolgerà a un pubblico di bambini.

Il produttore Kevin McKeon, intervistato da The New Yorker in occasione dell'arrivo nelle sale del lungometraggio con Margot Robbie e Ryan Gosling, ha infatti condiviso qualche anticipazione.

Il nuovo progetto Mattel

Secondo quanto dichiarato, il film di Barney avrà un approccio "surrealistico", un po' in stile Charlie Kaufman e Spike Jonze.

McKeon lo ha descritto come un progetto vicino a quelli realizzati da A24 e non rivolto agli spettatori più giovani. Kevin ha spiegato: "Si tratta realmente di un racconto per adulti. Non sto dicendo che sarà vietato ai minori, ma si concentrerà su alcune delle difficoltà e dei problemi legati all'avere 30 anni, crescere con Barney... Semplicemente si tratta di quel disincanto esistente nella generazione".

Daniel Kaluuya sarà coinvolto come produttore e attore, come rivelato alcune settimane fa.

Barney, nel 2024, ritornerà sugli schermi anche grazie a una nuova serie animata realizzata da Mattel.