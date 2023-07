Hot Wheels, J.J. Abrams promette: 'Il film sarà emozionante e realistico'

Da Hot Wheels a Barbie, passando per He-Man e Polly Pocket: Mattel ha davvero tanti progetti in ballo, e pare che il film di J.J. Abrams sia tra i più entusiasmanti, e che porti con sé grandi aspettative.

Allacciate le cinture per Hot Wheels

Era dal 2003 che si parlava di sviluppare una pellicola live-action ispirata alle celebri automobili giocattolo, ma è stato solo l'arrivo di Dalton Leeb e Nicholas Jacobson-Larson, sceneggiatori del film, e di J.J. Abrams come produttore tramite la sua Bad Robot a far davvero accendere i motori.

E ora, come si legge sulle pagine del New Yorker ed è stato segnalato anche da Screen Rant, è proprio il regista di Star Wars e Star Trek a darci qualche piccola anticipazione sul film di Hot Wheels.

"Ne abbiamo parlato a lungo con Mattel del film di Hot Wheels, ma non riuscivamo a trovare la giusta direzione, quel qualcosa che faceva sembrare come se tutti i pezzi si incastrassero tra loro e potessimo rendere giustizia al titolo come meritava" ha spiegato J.J. Abrams "Poi ci è venuto in mente qualcosa... Sarà realistico e carico d'emozioni".

E voi, cosa vi aspettate da questo titolo?