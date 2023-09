Barbie: ecco quanto è stato pagato Ryan Gosling per interpretare Ken

Quanto ha fruttato la Kenergy a Ryan Gosling? Il salario dell'attore per il ruolo di Ken in Barbie è stato svelato in un nuovo report diffuso da Variety.

Secondo il magazine, il personaggio di Ken avrebbe fruttato a Gosling 12,5 milioni di dollari. Non è noto se l'attore abbia ricevuto dei bonus per il suo lavoro nel film che vede protagonista Margot Robbie, anche produttrice di Barbie. Il compenso dell'attrice australiana si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di dollari, sommando salario e bonus al botteghino, nutriti bonus visto l'incredibile successo del film.

Barbie, Ryan Gosling: "Non capivo Ken finché non mi sono ossigenato i capelli e depilato le gambe"

Tutti pazzi per Ken

Barbie: un primo piano di Ryan Gosling

Ryan Gosling ha ricevuto recensioni entusiastiche per la sua interpretazione di Ken in Barbie, che veicola la natura adorabile, sciocca e talvolta distaccata del personaggio. Il ritratto del Ken di Gosling è stato così celebrato da lanciare una possibile corsa a una candidatura come miglior attore non protagonista agli Oscar 2024. Ricordiamo che l'attore è già stato candidato come Miglior Attore Protagonista per Half Nelson e La La Land.

L'uscita di Barbie in piena estate ha sconvolto il botteghino mondiale diventando un vero e proprio fenomeno di costume. Il film è divenuto uno dei maggiori incassi dell'anno a oggi, guadagnando poco meno di 1,43 miliardi di dollari. Inoltre, Barbie è il maggior incasso di sempre per Warner Bros. e, insieme al thriller biografico di Christopher Nolan, Oppenheimer, ha aiutato Hollywood a tornare ai livelli di entrate e presenze pre-pandemia. La corsa di Barbie non si è ancora fermata visti gli incassi che continua a riscuotere dalle sale IMAX dove è presente in una versione con scene aggiuntive inedite dopo i titoli di coda.