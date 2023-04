Barbie, Ryan Gosling: "Non capivo Ken finché non mi sono ossigenato i capelli e depilato le gambe"

Fin dal primo trailer diffuso in rete, Barbie, film diretto da Greta Gerwig, ha catturato l'attenzione del pubblico per la sua ambientazione stravagante e per i rimandi a 2001: Odissea nello spazio. In occasione del CinemaCon di Las Vegas sono state presentate nuove scene con protagonisti Ken e Barbie, ed è stato proprio Ryan Gosling a parlare del momento esatto in cui si è immedesimato nel personaggio, ossigenandosi i capelli e depilandosi le gambe.

Ryan Gosling nei panni di uno stravagante Ken

"Conoscevo Ken soltanto da lontano, mi serviva conoscerlo nell'intimità. Non l'ho compreso a fondo fino a quando un giorno non mi sono ossigenato i capelli e depilato le gambe. Da lì è stato un sussulto" ha dichiarato Ryan Gosling. "Non riesco a crederci che sto per dire proprio questo, ma adesso so come si sentiva Dorothy".

Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i protagonisti di Barbie, in arrivo il 20 luglio, la cui sinossi ufficiale è la seguente:

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.

Nessuno sa davvero cosa aspettarsi dal film di Greta Gerwig e anche Margot Robbie ha promesso qualcosa di completamente diverso, rivelando di aver letto lo script e di averlo trovato talmente incredibile da dubitare che un film simile sarebbe mai stato realizzato. Alla fine, però, il team ha portato a termine l'impresa e le aspettative sono alle stelle.

L'uscita italiana di Barbie è prevista per il 20 luglio 2023.