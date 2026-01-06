Film in TV dell'Epifania: cosa guardare tra Barbie e Aldo, Giovanni e Giacomo nella serata del 6 gennaio 2026

L'Epifania tutte le feste porta via, ma in televisione lascia spazio a una programmazione cinematografica particolarmente ricca. Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, i palinsesti generalisti e tematici si riempiono di tantissimi film pensati per pubblici diversi: grandi classici da rivedere in famiglia, titoli romantici da divano e coperta, blockbuster recenti e film d'animazione per grandi e piccini. Ecco allora cosa vedere oggi in TV per la Befana.

I film da vedere in TV oggi 6 gennaio 2026

Angry Birds 2: Nemici Amici per sempre

La giornata dell'Epifania propone un vero e proprio menù cinematografico, una proposta trasversale che prova ad accontentare proprio tutti. Ecco i titoli da non perdere stasera:

Angry Birds 2: Nemici Amici per Sempre - Cartoonito, ore 19:30

La Befana vien di notte - Rai Movie, ore 21:10

Baby Boom - TV2000, ore 21:10

Serendipity - Quando l'amore è magia - La7, ore 21:15

L'ultimo dei Mohicani - Cielo, ore 21:15

Genitori in trappola - Rai 2, ore 21:30

Barbie - Canale 5, ore 21:30

The Land of Dreams - Rai 3, ore 21:20

Il grande giorno - Italia 1, ore 21:25

Il piccolo Lord - Rete 4, ore 21:30

One Piece Gold - Il film - Italia 2, ore 23:00

La neve nel cuore - La7, ore 23:05

Il diavolo veste Prada - Sky Cinema Uno, ore 23:15

La leggenda di Al, John e Jack - Italia 1, ore 23:20

Genitori in trappola

Su Rai 2 alle 21.30 torna uno dei film per famiglie più amati di sempre. Genitori in trappola è una commedia che nonostante gli anni (ne sono passati quasi 30) non ha perso freschezza. Al centro ci sono due gemelle identiche, separate alla nascita e cresciute una in California e l'altra a Londra, che scoprono casualmente la loro esistenza e decidono di scambiarsi di posto per far riavvicinare i genitori (Dennis Quaid e Natasha Richardson). Merito soprattutto di una giovanissima Lindsay Lohan, qui in un doppio ruolo che ha segnato l'inizio della sua carriera.

Barbie, in prima TV assoluta

Ryan Gosling in Barbie

Canale 5 punta forte sulla prima visione in chiaro di Barbie, il film che ha cambiato per sempre il modo di pensare la bambola Mattel. Diretto da Greta Gerwig, il lungometraggio con Margot Robbie e Ryan Gosling ha saputo trasformare, infatti, un'icona giocattolo in un fenomeno culturale. Coloratissimo, ironico e sorprendentemente stratificato, Barbie è uno di quei titoli che vale la pena rivedere (o recuperare) anche in TV.

Il piccolo Lord

Alle 21.30 su Retequattro va in onda uno dei classici per eccellenza. Il piccolo lord è una presenza fissa delle festività televisive italiane, un film che parla di infanzia, riscatto e sentimenti senza tempo. La storia del piccolo Cedric, improvvisamente erede di un titolo nobiliare inglese, continua a emozionare generazioni di spettatori grazie a un tono fiabesco e a un messaggio di umanità semplice ma potente.

Cosa vedere in TV per l'Epifania: L'ultimo dei Mohicani

Daniel Day-Lewis in una scena de L'ultimo dei Mohicani

Cielo propone alle 21.15 un grande classico del cinema epico-avventuroso: L'ultimo dei mohicani di Michael Mann, con un Daniel Day-Lewis in stato di grazia. Ambientato nel XVIII secolo durante la guerra franco-indiana, il film segue le vicende del cacciatore Hawkeye e della sua famiglia adottiva di nativi americani. Tra paesaggi mozzafiato, azione e romanticismo al punto giusto e soprattutto una colonna sonora entrata nella storia, il film è diventato negli anni un punto di riferimento del genere.

Serendipity - Quando l'amore è magia

Serendipity

Su La7 alle 21.15 va invece in onda Serendipity - Quando l'amore è magia, commedia romantica diventata un piccolo cult dei primi anni Duemila. Protagonisti John Cusack e Kate Beckinsale nei panni di due sconosciuti che si incontrano per caso a New York e si affidano all'idea che, se davvero devono stare insieme, il destino li farà rincontrare. Un film leggero e malinconico al punto giusto, perfetto per chiudere le feste con una storia d'amore che gioca con il caso e con il tempo.

One Piece Gold - Il film

One Piece Gold - Il film

Per gli appassionati di animazione giapponese, Italia 2 propone in seconda serata One Piece Gold - Il film. Si tratta di uno dei lungometraggi più spettacolari legati alla saga di Eiichiro Oda, ambientato nella scintillante città-casinò di Gran Tesoro.

Su Rai 1 l'Epifania è con Stefano De Martino e la Lotteria Italia

Chi invece ha voglia di cambiare registro e seguire la tradizione televisiva dell'Epifania può sintonizzarsi su Rai 1, dove va in scena l'estrazione finale della Lotteria Italia. A fare da padrone di casa è Stefano De Martino, protagonista di una serata-evento che mescola spettacolo, musica e intrattenimento, con l'attesa sempre alta per i biglietti vincenti.