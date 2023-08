Barbie si appresta a diventare il più grande incasso di sempre per Warner Bros

Tra non molto, Barbie non solo sarà riconosciuto come il più alto incasso del 2023 fino ad ora, ma diventerà anche il film di maggior successo commerciale di sempre della Warner Bros.

Secondo una fonte, proprio oggi Barbie diventerà il film di maggior incasso della Warner Bros. negli oltre 36 mercati del mondo. Barbie ha persino superato Joker, diventando il terzo titolo WB per incassi a livello internazionale. I mercati che hanno portato Barbie a questo punto includono Regno Unito e Irlanda, Polonia, Germania, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Brasile.

Barbie è anche il più grande film hollywoodiano di quest'estate in Europa e, con un totale di soli 75 mercati, il fatto di essere in testa in 36 di essi dimostra la potenza e la popolarità della bambola più famosa della Mattel. Il film ha avuto anche la particolarità di essere il più grande film hollywoodiano di sempre in alcune parti dell'Europa e del Sud America, con 1,34 miliardi di dollari di incasso registrati finora.

Con il successo di Barbie, la Mattel sta pensando di mettere insieme un'intera serie di film incentrati sui suoi giocattoli più popolari. Si dice che tra i potenziali prescelti ci sia la linea di auto Hot Wheels con un film realizzato dal regista di Star Trek e Star Wars J.J. Abrams. Altri film di giocattoli della Mattel che si suppone siano in lavorazione, saranno dedicati a View Master, Rock 'Em Sock 'Em Robots, Polly Pocket e Magic 8 Ball.