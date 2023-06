Barbie, Ryan Gosling troppo vecchio per essere Ken? La sua risposta: 'Siete degli ipocriti'

Arriverà nelle sale a luglio Barbie, nuovo film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni della bambola più celebre di sempre e Ryan Gosling in quelli di Ken. Nonostante l'ultimo trailer di Barbie abbia messo a tacere i detrattori, molti utenti sono ancora critici nei confronti del casting di Gosling (43 anni). E a chi lo ritiene troppo vecchio per il ruolo di Ken, l'attore rispondo per le rime.

"Per me è molto divertente ascoltare queste critiche, addirittura hanno creato il movimento #notmyken. Ma davvero vi è mai importato qualcosa di Ken prima del film? Penso proprio di no e dovreste saperlo. Barbie non ha mai fatto sesso con Ken ed è proprio questo il punto. Se davvero conosceste bene Ken, dovreste saperlo che a nessuno importava di lui" ha dichiarato l'attore ai microfoni di GQ. "Quindi la vostra ipocrisia è stata smascherata. E adesso è giunto il momento di raccontare la sua storia".

Barbie, Ryan Gosling: "Non capivo Ken finché non mi sono ossigenato i capelli e depilato le gambe"

Ryan Gosling ha poi aggiunto: "Se non volete giocare con il mio Ken, ci sono tanti altri con cui giocare. Ma a me importa di lui, sono il suo rappresentante adesso".

Barbie, Margot Robbie avverte i fan: "Stravolgerà le aspettative"

Barbie rappresenterà la prima collaborazione tra Mattel Films e Warner Bros. Pictures e porterà nelle sale l'iconica bambola che è stata prodotta in innumerevoli versioni, tra cui principesse, sirenette, presidente degli Stati Uniti, avvocato, attrice e molto altro ancora.

Nessuno sa davvero cosa aspettarsi dal film di Greta Gerwig e anche Margot Robbie ha promesso qualcosa di completamente diverso, rivelando di aver letto lo script e di averlo trovato talmente incredibile da dubitare che un film simile sarebbe mai stato realizzato. Alla fine, però, il team ha portato a termine l'impresa e le aspettative sono alle stelle.

L'uscita italiana di Barbie è prevista per il 20 luglio 2023.